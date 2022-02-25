〈俄烏衝突〉烏克蘭央行宣布限制電子現金轉帳 資金湧向泰達幣

隨著俄羅斯進軍烏克蘭，當地金融體系嚴重受到衝擊，烏克蘭央行周四 (24 日) 發表一系列限制法定貨幣外流的決議，除了暫停外匯市場外，還禁止電子現金轉帳。同時間資金紛紛湧向當地加密貨幣市場，泰達幣 (USDT) 一度上漲 5%。

烏克蘭央行宣布，電子貨幣發行商將暫時停止發行電子貨幣，且禁止用電子貨幣轉帳，這一系列的禁令目標是控制 Venmo 或 PayPal 等數位支付平台中烏克蘭法定貨幣赫夫納幣 (UAH) 的外流。

烏克蘭還下令暫停外匯市場交易、限制現金提取，以及禁止從銀行帳戶兌換外幣。隨著該國政府管制當地現金流動，烏克蘭人紛紛將資金移轉至加密貨幣。

當地大型加密貨幣交易所 Kuna 表示，鎖定美元的穩定幣 USDT 正出現明顯買盤，稍早該交易所 USDT 一度飆漲 5%，截至截稿前 24 小時內上漲 3.74% ，報每 USDT 32.47 赫夫納。

這現象證明加密貨幣市場中去中心化的優勢，Kuna 創辦人 Michael Chobanian 表示：「我們不信任政府，不信任銀行系統，不信任當地貨幣，除了加密貨幣，大多數人都別無選擇。」

按市值計算，泰達幣是最受歡迎的穩定幣，市值接近 800 億美元。與比特幣和以太坊等加密貨幣不同，泰達幣與其他同類穩定幣價值波動穩定。