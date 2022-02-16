戴爾電競新品在台上市 主力代工廠受惠

品牌電腦廠積極搶攻市占，戴爾 (DELL-US) 旗下 Alienware 電競系列今 (16) 日宣布在台推出新品，包含 14 吋、15 吋、17 吋電競筆電等，可望為主力代工廠緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW) 等本季營運添動能，此外，宏碁 (2353-TW) 也因應開學季，宣布推出一系列促銷活動，

戴爾表示，去年發表旗下最輕薄的電競筆電 Alienware X 系列、Alienware Aurora 電競桌上型電腦，搶攻電競遊戲商機，隨著全球各地玩家數量倍數增加，今年 CES 期間，也再推出 Alienware 多款新品，包括 14 吋輕薄電競筆電，以及強調性能的 15 吋、17 吋電競筆電。

戴爾指出，Alienware x14 是第一款搭載輝達 Advanced Optimus、G-SYNC 技術的 14 吋筆電，也是首款採用 Type-C 連接埠充電的 Alienware 電競筆電，處理器則為英特爾 (INTL-US) 最新第 12 代 Core H 系列處理器，17 吋電競筆電 Alienware m17 則採用超微 (AMD-US) Ryzen 6000 系列處理器、Radeon RX 顯卡等。

隨著戴爾新品正式上市，可望挹注緯創、仁寶等主力筆電代工廠本季拉貨動能，業者對今年第一季出貨也不看淡，均認為出貨季減幅度將優於往年季節性水準，年對年則可望年增 1 成以內，短期料況則是最大變數。

另一方面，宏碁因應 2022 年開學季，也為遠距教學、居家學習提前部署，針對旗下輕薄筆電 Swift 5、12 吋可翻轉 Chromebook Spin 512 教育筆電優惠，也可望挹注首季營運動能。