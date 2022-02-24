〈美股早盤〉俄烏開戰 美股四大指數齊挫 道指跌逾800點 那指跌入熊市

俄烏兩國開戰，全球股市受影響挫跌，國際油價、黃金與債券受兩國戰事影響高漲，美股周四（24 日）早盤四大指數全面下挫。截稿前，道瓊工業指數跌逾 800 點或 2.45%，那斯達克綜合指數下跌 2.35% 遁入熊市，標普 500 指數下跌 2.19% ，費城半導體指數跌近 3%。

俄羅斯周四對烏克蘭發動全面入侵，烏克蘭全國各地的城市都遭到攻擊。歐盟外交官（Josep Borrell）表示，歐盟可能實施有史以來最嚴厲的制裁。美國總統拜登表示，將與七大工業國（G7）成員國開會，美國與盟國、夥伴將對俄羅斯實施嚴厲制裁，美國將繼續對烏克蘭及其人民提供支援與協助。外媒表示美國可能對可能對俄國石油實施制裁。

國際油價受到俄烏開戰影響飆漲，其中布蘭特原油每桶已漲破 100 美元大關，創下 2014 年 9 月以來新高，截稿前，布蘭特原油上漲 7.81%，至每桶 104.40 美元，西德州原油上漲 7.61% 至每桶 99.11 美元。

隨著投資人湧向避險資產政府債券，美國國債殖利率大跌，而黃金則躍升至 1 年多來的最高水平，截稿前美國 10 年公債殖利率下跌至 1.8990%，黃金價格上漲 2.37% 至盎司 1,955.70 美元。

加密貨幣方面，由於避險情緒，比特幣一度跌破 3.5 萬美元大關，以太幣也聯袂下跌，截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 9.1%，報 35,435 美元，以太幣下跌 12.6%，報 2,338.45 美元。

此外，由於美國通膨高居不下，聯準會（Fed）將透過升息來抑制通膨，且今年可能會有多次升息，市場預估，此次俄烏戰事可能不會影響 Fed 升息決定。

截至台北時間周四（24 日）22 時許：

道瓊工業指數下跌 810.79 點或 2.46%，暫報 32,320.30 點

那斯達克綜合指數下跌 306.19 點或 2.35%，暫報 12,731.30 點

標普 500 指數下跌 92.65 點或 2.19%，暫報 4,132.85 點

費半下跌 98.46 點或 3%，暫報 3,179.34 點

台積電 ADR 下跌 7.05% 至每股 107.72 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.8990%

紐約輕原油上漲 7.61% 至每桶 99.11 美元

布蘭特原油上漲 7.81% 至每桶 104.40 美元

黃金上漲 2.37% 至每盎司 1,955.70 美元

美元指數上漲至 97.340

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 5.92%，至每股 103.22 美元

阿里巴巴盤前公布 2022 會計年度第三季財報，營收僅年增 10% 至人民幣 2,425.8 億元，低於市場預估，也創下自 2014 年上市以來最慢增幅，不過每股獲利報人民幣 16.87 元優於市場預期。

莫德納 (MRNA-US) 早盤上漲 6.90%，至每股 145.10 美元

莫德納盤前公布去年第四季財報，營收報 72 億美元、經調整後每股獲利報 11.29 美元，雙雙優於分析師預估。此外，該公司還提高新冠疫苗全年銷售預估，同事宣布 30 億美元的股票回購計畫。

挪威郵輪 (NCLH-US) 早盤下跌 8.28%，至每股 17.69 美元

挪威郵輪第四季財報黯淡，營收報 4.87 億美元，遠低於市場預估的 5.72 億美元，經調整後每股虧損 1.95 美元，遠高於市場預估的 1.6 美元；此外全年財報表現也不佳，營收僅報 6.48 億美元，低於去年同期的 12.8 億美元，淨損從去年同期的 40.13 億美元擴大至 45.07 億美元。不過公司預估，2022 年下半年將實現調整後獲利，並預計全部船隊將在第二季初投入營運。

今日關鍵經濟數據：

美國第四季實質 GDP 季增年率終值報 7%，預期 6.9%，前值 6.9%

美國第四季消費者支出季增年率終值報 3.1%，預期 3.4%，前值 3.3%

美國第四季 PCE 核心 平減指數季增年率終值報 5%，預期 4.9%，前值 4.9%

美國上周初領失業金人數報 23.2 萬人，預期 23.5 萬人，前值 24.8 萬人

華爾街分析：

MUFG 分析師 Lee Hardman 表示，避險情緒將在短期內占主導地位，有利於美元進一步走強，相比之下，歐洲資產風險嚴重偏向下行，對俄軍在烏克蘭軍事行動的負面溢出效應更為敏感。

SPI Asset Management 管理合夥人 Stephen Innes 表示：對黃金而言，這不僅僅是戰爭的影響，還有通膨因素，尤其是在國際油價達到每桶 100 美元的情況下，這就是黃金成為避險資產的原因。

Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 表示，俄烏衝突很可能不會讓 Fed 推遲升息，因此仍有可能面臨通膨升溫、大宗商品價格高漲和 Fed 收緊政策所導致的經濟增長放緩。