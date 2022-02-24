〈財報〉阿里巴巴Q3營收成長放緩不如預期 盤前ADR跌近9%

阿里巴巴周四（24 日）盤前公布 2022 會計年度第三季財報，由於核心電子商務業務成長平淡，再加上日益加劇的競爭侵蝕銷售，營收僅年增 10%，為 2014 年上市以來最慢增幅，雖然每股獲利優於市場預期，但阿里巴巴 ADR 美股盤前仍跌近 9%。

阿里巴巴表示，本季將持續推進股票回購計畫，以約 14 億美元回購約 1,010 萬股美國存托股票。截至去年 12 月 31 日的 9 個月，累計以約 77 億美元回購約 4,220 萬股美國存托股票。

FY 2022 Q3 財報關鍵數據：（按人民幣計算）（vs. Refinitiv 訪調預期）

營收：2,425.8 億元，年增 10%，低於預期的 2,463.7 億元

每股獲利：16.87 元，年減 23%，優於預期的 16.18 元

淨利：192.24 億元，年減 75%

經調整後 ADS：16.87 元，優於市場預估的 16.12 元

活躍用戶：12.8 億人，季增 4,300 萬人；9.79 億人來自中國，海外用戶則為 3.01 億人

阿里巴巴在中國一直面臨宏觀經濟的逆風，例如去年第四季中國零售銷售低迷，讓這家電子商務巨擘業績承壓。

與此同時，隨中國政府加強對科技業的監管，祭出從反壟斷到數據保護等措施，讓阿里巴巴股價過去一年下跌 50% 以上。去年該公司遭中國監管機構反壟斷調查，被處以人民幣 182.3 億元（合 28 億美元）罰款。

然而，目前中國政府對各家科技巨頭的審查仍在持續，這也是阿里巴巴面臨的另一項挑戰。投資人目前正在注意幾個阿里巴巴的關鍵指標，包括客戶管理收入（CMR）、雲端運算收入與公司財測。

CMR 是阿里巴巴旗下淘寶（Taobao）和天貓（Tmall）電子商務平台商家銷售行銷等服務獲得的收入。

阿里巴巴表示，在上季的「光棍節」購物節購物期間 11 天內，其平台網站成交總金額（GMV）達到創紀錄的 5,403 億元人民幣，不過該收入不會轉化成阿里巴巴的直接收入。

此外，該公司上季中國業務利潤比年減 20% 至人民幣 554.7 億元，而國際商務業務營收年增 18%，至人民幣 164.5 億元。

不過雲端運算方面成長放緩，上季營收僅成長 20% 至人民幣 195.4 億元，低於前一季的 33% 成長幅度。

截稿前，阿里巴巴 (BABA-US)ADR 受財報利空拖累，周四美股盤前下跌 8.80%，每股暫報 100.03 美元。