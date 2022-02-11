面板雙虎2021年大豐收 每天開門賺逾3.2億元

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今(11) 日雙雙公布去年財報，雖然第四季受面板跌價、材料運費上漲影響，三率皆呈現下滑，但雙虎去年全年仍雙雙改寫新高紀錄，大啖價格紅利、轉型果實，合計雙虎去年大賺 1188.64 億元，平均每天開門就賺逾 3.2 億元。

面板雙虎挺過近年產業削價競爭、產能供過於求挑戰後，去年產業迎來爆發需求，特別是疫情推升電視、顯示器 / 筆電等需求，讓雙虎去年全年都被客戶追貨、要面板，同時各尺寸面板報價也在供不應求下起漲，雙虎大啖價格紅利。

友達去年季季都大賺百億元，累計全年稅後純益達 613.3 億元，年增幅高達 1716.5%，創下歷史新高，每股純益達 6.44 元，群創去年也賺進 574.34 億元、年增 3416.5%，同樣是歷史新高，每股賺 5.53 元，雙虎每股純益同步改寫 2008 年來，近 14 年新高。

雙虎去年合計大賺 1188.64 億元，雙雙賺進半個股本，成功擺脫「慘」業，平均友達、群創去年每天開門就各賺進 1.68 億元、1.57 億元，合計超過 3.2 億元。

展望本季，雙虎均認為，反映產業傳統淡季，面板出貨、價格將維持平穩到季減 1 成以內，全年則回歸過往季節性需求，其中，看好全球各國逐步擺脫疫情干擾下，回歸正常生活、工作，將有助支撐商務需求延續。

雙虎近年也各自推行雙軸轉型、轉軌轉型策略，強化高值產品布局，降低營運受市場波動影響，其中，最明顯的例子即為降低電視面板比重，觀察友達、群創去年第四季電視面板比重就各再降至 17%、26%，季減約 5、7 個百分點。

不過，近期面板報價尚未完全止跌，其中，IT 面板跌幅有持續擴大跡象，對面板雙虎後市營運勢必造成一定衝擊，友達、群創去年第四季毛利率就雙雙跌破 2 成大關，各達 18.92%、15.19%，因此，未來如何穩住獲利，也將考驗雙虎經營層智慧。