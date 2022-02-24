〈南茂法說〉Q1記憶體需求更旺 全年營收估年增7-9%再創高

封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長鄭世杰表示，首季營運審慎樂觀，尤其記憶體受惠 DRAM、Flash 需求優於預期，業績將更勝去年第四季，全年隨著高階驅動 IC 測試平台需求續強，營收估年增 7-9%，續創新高。

鄭世杰指出，儘管首季工作天數較去年第四季略有減少，影響部分營收，不過觀察客戶訂單、供應鏈狀況，整體產業狀況仍相當健康，樂觀看待首季整體營運。

細分各產品線，由於中國西安因應疫情升溫，採取封城措施，包括美光、三星 DRAM 生產受影響，客戶也將訂單轉往南茂生產，Flash 也受惠 NAND Flash 備貨動能優於上季，帶動首季記憶體業績較去年第四季持平或成長。

驅動 IC 方面，南茂受惠車用、OLED 需求帶動，高階測試產能全面滿載、供不應求，但由於首季產能增加有限、季節性工作天數影響，首季業績估略微下滑。

全年來看，南茂去年第四季已開啟高階測試產能擴充計畫，但因機台交期拉長影響，首季測試機台產能僅增加 4%，預期全年將增加 16-17%，且由於相關產能都已與客戶簽訂 3 年保障合約，預期下半年機台到位後，驅動 IC 業績將持續成長。

鄭世杰也坦言，由於現今高階驅動 IC 測試需求續強，未來不排除視產業供需再度進行價格調整，另外車規方面，為因應曲面車用面板，COG 應用將逐漸改為 COF，有助 COF 基板稼動率逐季成長。

至於資本支出方面，南茂去年約達 65 億元，占營收比重約 25%，今年占營收 比重估達 20%，但考量 ESG、供電等未定因素，將有額外支出，尤其北廠無塵室面積也已幾近滿載，目前正開始找尋土地與廠房，用於擴充晶圓廠封測，晶圓測試、混和訊號等產品。