貨運成本擠壓需求空間 Q1面板價格走勢有變數

面板價格去年年中達高峰後，近期持續修正，隨著電視面板跌幅已大幅收斂，最快在本季傳統淡季下可望落底，後續待市場需求回溫後醞釀反彈，不過，集邦顯示器研究部副總邱宇彬則點出，近期貨運成本大幅提升，不利品牌廠促銷、刺激需求，預期將連帶影響面板報價走勢。

觀察集邦公布的 2 月上旬面板報價，整體電視面板跌幅持續收斂，55、65 吋大尺寸面板上半旬跌幅僅有 1-3 美元，32、43 吋中小尺寸面板則持平上月底水準，反倒是筆電、顯示器等 IT 面板價格修正幅度仍持續擴大中。

在經過年底購物節、聖誕商機後，首季為傳統面板淡季，需求本就會因季節性下滑，相對不利支撐面板報價，邱宇彬指出，觀察近期終端市場需求尚未有較大變動，預期短期電視面板報價收斂趨勢不變，至於能否完全止跌，仍會因個別產品不同而變化，IT 面板價格走勢則仍相對較弱。

需求往往是報價能否回溫的重要關鍵，雖然面板價格自去年以來大幅度修正，但觀察貨櫃物流成本仍不減反增，邱宇彬認為，雖然終端品牌廠有意在面板價格回落後，進行較積極的拉貨，但受限運輸成本提升，品牌廠在產品售價上讓利空間有限，整體促銷優惠誘因不足，推測也是近期需求未有明顯回升的關鍵因素之一。

在需求未明顯回溫下，整體面板報價走勢仍將呈現電視面板收斂、IT 面板擴大的走勢，而幅度也不至於再出現去年急漲急跌的極端現象。

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 對於首季面板出貨、價格走勢也都維持審慎看法，主因是進入傳統淡季，友達估首季出貨量將因季節因素季減 5%，平均價格季減 5% 以內，群創則估首季大尺寸面板出貨量與上季持平，平均價格季減 1-3%，中小尺寸面板出貨量則將季減 7-9%。