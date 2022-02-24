〈俄烏衝突〉台股半年線保衛戰 證交所、櫃買聯袂信心喊話

俄烏戰雲密布台股隨國際股市大跌，台股面臨半年線保衛戰，證交所與櫃買中心聯袂出面喊話，強調台股有穩健的基本面作為支撐，呼籲投資人冷靜理性，投資決策回歸理性評估。

俄國宣布對烏克蘭出兵，嚇壞資金撤離股市避險，台股今 (24) 日也遭三大法人大砍逾 600 億元，指數帶量重挫盤中來回震盪逾 500 點，失守 17600 點大盤半年線岌岌可危。

證交所表示，台股與國際連結程度日增，當黑天鵝事件出現時，也會讓國內加權指數會與全球市場連動同步下跌，建議投資人應冷靜觀察情勢發展，並審慎評估此類事件對台灣的影響。

證交所指出，台灣經濟基本面近年表現優異，在全球經濟普受疫情影響，我因防疫政策得宜，確保各產業運作順利，故在全球供應鏈中扮演愈來愈吃重的角色，經濟還能保有維持成長的表現。

目前各主要預測機構咸認今年國內經濟仍可達 4% 以上成長，投資人對於台股及台灣的經濟基本面應有信心，且比起亞洲的主要市場，如日、韓等，台股受到國際市場變化影響的跌幅較小，印證台灣有堅實的經濟基本面可做為支撐。

櫃買中心也說，全體上櫃公司獲利穩定成長，基本面穩健，而且從上櫃公司 1 月營收與配息狀況來看，整體上櫃基本面良好，投資人不必過度恐慌。

根據櫃買中心統計，截至今年 2 月 23 日，已公布配發 110 年度現金股息有 7 家每股配發金額超過 10 元，每股超過 5 元、不滿 10 元也有 5 家，投資人可多留意殖利率好的個股。