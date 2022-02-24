外資四天提款台股逾千億元 電金傳權值股全遭殃

俄烏戰事升溫內外資提前落跑避險，外資連續四天大砍台股逾 1000 億元，主要鎖定電金傳等權值股進行調節，其中權王台積電 (2330-TW) 一口氣遭外資大砍 4.5 萬逾張，中信金 (2891-TW) 也有近 4 萬張賣單出籠，賣壓相對沉重。

俄國對烏克蘭展開拂曉攻擊，嚇壞全球股市，台股今天遭外資與自營商同步調節，其中外資大賣 534 億元、自營商也從股市提款 126 億元，僅投信逆勢買超 49.78 億元，合計三大法人共調節台股 611.16 億元。

外資今天主要鎖定權值股進行調節，其中台積電遭外資賣超 4.5 萬餘張、中信金遭賣超近 4 萬張、航空雙雄華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW) 分別遭調節 3.6 萬餘張、2.4 萬餘張；其他包括鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW) 也有超過 1 萬張以上的賣壓。

不過，包括華通 (2313-TW)、華新 (1605-TW)、欣興 (3037-TW)、宏達電 (2498-TW) 與大同 (2371-TW) 等則成為外資買超標的，惟受國際股市疲軟影響，比起賣超規模買超張數有限，僅華通獲買超逾 1 萬張，其餘皆不足一萬張。

自營商則鎖定反向 ETF 與原油相關標的布局，其中元大台灣 50 反 1 獲買超 7.3 萬餘張，期元大 S&P 石油獲買超 8634 張、國泰美國道瓊反 1 獲買超 3000 張、台新金 (2887-TW) 獲買超 2982 張、國泰台灣加權反 1 獲買超 2568 張。

賣超前五大標的同樣是 ETF，國泰永續高股息遭調節 7.1 萬餘張、國泰智能電動車遭賣超 5.8 萬張、國泰台灣 5G + 遭賣超 2.3 萬餘張、中信關鍵半導體遭賣超 2.1 萬張、富邦特選高股息 30 遭賣超 1.7 萬餘張。

自營商同樣鎖定反向 ETF 與原油標的布局，敲進元大台灣 50 反 1 約 7.3 萬餘張、期元大 S&P 石油獲買超 8643 張、國泰美國道瓊反 1 獲買超 3000 張、台新金獲敲進 2982 張、國泰台灣加權反 1 獲買超 2568 張。

賣超前五大標的則有國泰永續高股息遭調節 7.1 萬餘張、國泰智能高股息遭調節 5.8 萬餘張、國泰台灣 5G + 遭調節 23056 張、中信關鍵半導體遭調節 2.1 萬餘張、富邦特選高股息遭調節 1727 張。