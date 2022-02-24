〈台股盤後〉俄烏開戰指數帶量重挫逾450點 收17594點

俄烏衝突全面升溫美股重挫，台股今 (24) 日隨主要亞股帶量大跌，包括電金傳全數翻黑，尾盤雖有觀光族群在防疫措施鬆綁帶動下小幅翻紅，但仍不敵賣壓襲擊，終場指數大跌 461 點、收在 17594.55 點，驚險守住半年線，成交量暴增至 4336 億元。

俄羅斯總統普丁正式開戰，主要亞股應聲下挫，台股今天開盤就失守萬八與季線關卡，台股也無法倖免於難一路失守 17700 點、17600 點關卡，一場地緣政治讓台股短短一周就跌破 600 多點。

權王台積電 (2330-TW) 今天以 618 元開出後股價一路下挫，終場下跌 21 元收在 604 元，面臨 600 元年線保衛戰，鴻海 (2317-TW) 也成賣壓狙擊重點，尾盤在 4000 張賣壓調節下終場下挫 2.38%、收在 102 元。

先前受買盤追捧的航運股今天同樣難逃賣壓狙擊，華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW) 終場大跌逾 7%；貨櫃三雄的萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 也在賣單調節下終場下跌逾 2%。

鋼鐵族群中，新鋼 (2032-TW)、聚亨 (2022-TW)、燁興 (2007-TW) 今天表現轉疲，終場大跌逾 5% 做收。

金融股包括中信金 (2891-TW)、開發金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)、華南金 (2880-TW) 也是賣單調節重點拖累股價收黑。

觀光族群則有少數個股逆勢翻紅，鳳凰 (5706-TW) 終場大漲 10% 以 66 元漲停價作收，夏都 (2722-TW)、六福 (2705-TW)、寒舍 (2739-TW) 與遠雄來 (2712-TW) 也在防疫措施鬆綁議題帶動下逆勢收紅。

整體而言，台股在升息題材面淡化後，現又面臨俄烏戰事的地緣政治干擾，在俄烏情勢尚未明朗化前，台股短線恐難逃資金提款壓力，指數下挫壓力短期無解，建議可適度獲利了結，勿貿然進場低接。