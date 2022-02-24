〈TPK法說〉淡季、國際局勢紛亂 Q1營收估減5-10%

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (24) 日召開法說，展望本季，宸鴻認為進入傳統淡季，加上俄烏緊張局勢升溫，營運展望難預測，全年將持續深化既有產品，並擴大車載、3D 列印等新事業布局，法人估，宸鴻首季營收將季減 5-10%。

宸鴻資深副總經理暨執行長劉詩亮說，目前首季展望不明，尤其俄烏局勢緊張，若進入戰爭狀態，未來勢必對整體供應鏈、終端需求造成影響。

宸鴻受客戶手機產品世代轉換影響，近年資本支出相對保守，去年原計畫再擴充的 LCM 產能也未執行，因此去年資本支出達 8 億元，較原估 20 億元大幅減少，執行長謝立群解釋，經審慎評估後，公司決定專注在擴充與觸控模組有搭配的 LCM 產線。

謝立群指出，宸鴻在 LCM 產線上主要鎖定筆電、平板等中大型產品應用，去年相關產能也較前一年擴增約 4 倍，隨著客戶需求穩健，預期相關 LCM 產能將可在今年上半年填滿，不排除配合客戶再增加 LCM 產線，估今年資本支出將達約 13 億元，年增 62.5%。

法人也關心原物料、運輸狀況，謝立群說，現階段 IC 缺料、貨運塞港問題都未直接影響宸鴻營運，主要是對下游組裝廠衝擊較大，但依目前市場狀況，認為缺料、塞港問題將可望從第二季逐步改善。

奈米銀及新事業方面，謝立群指出，宸鴻奈米銀產線已備妥，現階段仍專注大尺寸產品，小尺寸產品則受限客戶對彎折產品顯示面板、色彩飽和度等機構件生產挑戰，預期今年產品上市機會仍小。

隨著客戶手機產品進入產品生命周期尾聲，宸鴻近年也積極拓展車載、3D 列印產品，劉詩亮說，雖然相關營運占比仍低，但今年可望都有翻倍成長空間，3D 列印也可望從既有球鞋中底、腳踏車坐墊等，向外擴展至其他產品線。