觸控雙雄1月營收雙下滑 業成探兩年低、宸鴻月減14.9%

觸控模組雙雄今 (10) 日公布元月營收，進入傳統淡季，加上農曆春節影響，GIS-KY 業成 (6456-TW) 單月營收大減 6 成，降到 58.9 億元，為近兩年低點，TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 也月減 14.9%，達 77.18 億元。

業成 1 月營收 58.9 億元，月減 60.8%、年減 27.3%，創下 2020 年 3 月以來，近兩年單月低點，除進入傳統淡季外，考量農曆春節，業成去年 12 月各產品線即提前進行拉貨，因此 1 月各產品線拉貨動能均較上月下滑。

展望未來，業成表示，預期農曆春節假期影響 1 月營收最劇，2 月各產品線出貨都可望回溫，全年續看好營運動能來自筆電、平板，此外，因應韓系品牌手機大廠推出新旗艦手機，相關屏下指紋模組持續拉貨，也是近期營運動能之一。

宸鴻 1 月營收則持續反映客戶手機產品調整，加上進入傳統淡季，單月營收下滑至 77.18 億元，月減 14.9%、年減 29.3%，為近三個月低點，預期 2 月營收仍將受工作天數減少影響。

宸鴻指出，整體出貨持續受供應鏈料況供給影響，且去年以來受客戶手機產品調整影響，手機產品營收比重下滑，也讓過往淡旺季效應不明顯，今年主力成長動能仍來自平板、筆電產品上，需求則相對穩定。