〈TPK法說〉去年Q4本業轉虧EPS 0.29元 全年每股賺2.63元

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (24) 日召開線上法說並公布去年第四季、全年財報，受供應鏈缺料、客戶手機產品調整影響，加上提撥員工紅利，單季本業轉虧，不過在業外挹注下，稅後純益達 1.18 億元，每股賺 0.29 元，為近七季低點，累計去年每股純益則達 2.63 元。

宸鴻去年第四季營收 241.44 億元，季減 4.08%、年減 5.28%，毛利率 3.79%，季減 0.36 個百分點、年減 0.78 個百分點，營利率 - 0.36%，本業由上季、前年同期轉虧，但在業外利息、匯兌收益挹注下，單季稅後純益達 1.18 億元，季減 57.71%、年減 51.04%，每股純益 0.29 元。

累計宸鴻去年營收 1030.89 億元，年減 10%，毛利率 3.66%，年減 0.59 個百分點，營益率 0.3%，年減 0.52 個百分點，不過在業外挹注下，稅後純益 10.69 億元，年增 3.7%，每股純益 2.63 元。

宸鴻表示，去年第四季受季節性庫存調整、客戶手機產品世代轉換影響，營收、出貨雙下滑，雖然平板、筆電需求續旺，但也受供應鏈缺料影響部分出貨動能，此外，去年第四季也提撥年終績效獎金，導致營業費用增加，間接造成本業轉虧。

產品組合方面，宸鴻統計去年第四季 7 吋以下小尺寸產品比重下滑至 18%，平板、筆電出貨比重則各達約 24%、51%，其他則是 16 吋以上教育、商業白板產品，全年來看，2021 年 7 吋以下占比降至 21%，平板、筆電則各占 27%、46%。