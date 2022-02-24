鉅亨美股雷達：烏克蘭宣布與俄羅斯斷交 Fed官員稱今年應升息至少4次

美股重要看點：

市場持續關注俄烏緊張局勢。美國今日將公布第四季 GDP、第四季核心 PCE、上週初領失業金人數等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.853%，美股期貨週四 (24 日) 下跌，道瓊期貨跌 2.35%，標普 500 期貨跌 2.36%，那斯達克 100 期貨跌 2.99%。

俄烏衝突方面，俄羅斯總統普丁周三 (23 日) 在該國國營電視台發表演說，下令進軍烏克蘭。烏克蘭總參謀部說，俄軍在周四（24 日）拂曉開始攻擊多座城市的軍事設施和軍用機場，且烏克蘭國會通過決議，全境進入戰時狀態。

烏克蘭總統澤連斯基最新宣布，烏克蘭與俄羅斯斷交。有消息指出，歐盟計劃對普丁個人進行制裁。

美國總統拜登隨即發布聲明，嚴厲譴責此舉是「無端且無理的攻擊」，表示將在美國時間周四發表全國演說，並指出，目前白宮正在規劃新一輪制裁的細節。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周三 (23 日) 表示，正在關注俄烏情勢發展，目前還沒有看到任何影響聯準會 (Fed) 在 3 月升息的可能，為了防止通膨繼續擴大，她認為 Fed 今年可能需要升息四次，甚至更多。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 464.85 點，或 1.38%，收 33,131.76 點。

那斯達克指數下跌 344.03 點，或 2.57%，收 13,037.49 點。

標普 500 指數下跌 79.26 點，或 1.84%，收 4,225.5 點。

費城半導體指數下跌 78.3 點，或 2.33%，收 3,277.8 點。

今日重要總經數據：

美國 Q4 實質 GDP 季增年率修訂值 (%)，預估 6.9，前值 6.9

美國 Q4 消費者支出季增年率修訂值 (%)，前值 3.3

美國 Q4 核心 PCE 物價指數季增年率修訂值 (%)，前值 4.9

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 24.8

美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 159.3

重要個股動態：

德媒週三 (23 日) 報導，半導體巨頭英特爾將於德國東部建設大型晶圓廠，預計下週正式對外宣布細節。

該報導指出，英特爾興建德國晶圓廠的總投資金額介於 800 億歐元 (約台幣 2.5 兆元) 和 900 億歐元之間，為兩德統一以來規模最大的投資案，超越特斯拉 (TSLA-US) 在柏林附近投資金額的 (58 億美元；約台幣 1620 億) 數倍。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

eBay (EBAY-US) 周三 (23 日) 盤後公布第四季獲利略高於預期，但電商平台面臨需求減弱、競爭激烈和全球供應鏈中斷，第一季財測遜於華爾街預期，導致盤後一度重挫多達 11%。

隨著去年疫情期間，網購蓬勃發展，電商收穫豐厚利潤，但隨著疫苗接種率提高，大眾重返實體店購物，電商也面臨挑戰。

EBay 第四季營收為 26.1 億美元，符合預期，EPS 為 1.05 美元，略高於預期的 99 美分。年度活躍買家下降 9% 至 1.47 億人，年度活躍賣家下降 8% 至 1700 萬人。第一季營收預估介於年增 5%-7%，即 24.3 億美元至 24.8 億美元，低於預期的 26.1 億美元。

EBAY 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 向上海市政府提交的一份文件顯示，該公司計劃擴大上海超級工廠的零組件產能，以滿足不斷增長的出口需求。

文件中顯示，特斯拉計畫增加生產車間、工人數量並延長設備稼動率，以提高工廠的零組件產能，不過該文件中並未提供確切的具體數據。

特斯拉上海超級工廠目前的年化產能為 45 萬輛，主要生產 Model 3 和 Model Y 電動車。根據中國汽車協會 (CPCA) 的數據顯示，特斯拉 12 月共售出 70,847 輛中國製汽車，年增 197.6%，再刷新 2019 年開始在上海生產以來的單月銷量紀錄。隨後特斯拉在今年 1 月份售出 59845 輛中國製電動車。