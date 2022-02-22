政策加持 新能源、科技股票基金掀募資潮

在科技與政策帶動下，新能源與科技等股票基金躍居今年新基金募齊新寵，包括物聯網等科技型基礎建設、電動車、綠電等潔淨能源，都是未來各國政策大力推行的強勢產業，也讓相關基金瞄準這些趨勢大餅。

根據統計，近期獲核准的新募集股票型基金中，超過半數與科技、新能源等主題相關，包括 PGIM 保德信全球新供應鏈基金、野村全球基礎建設大未來基金、凱基未來移動基金、宏利全球科技基金、富蘭克林華美生技基金。

進一步來看，PGIM 保德信全球新供應鏈、野村全球基礎建設大未來、凱基未來移動三檔基金的投資標的，涵蓋多項跨領域新趨勢，不論是電動自駕車、5G 雲端服務、綠能等主題皆有之；而 ETF 則有甫募集完畢、將於 3 月 7 日掛牌的新光台灣全市場半導體精選 30ETF 基金，與富蘭克林華美台灣 Smart ETF 基金。

PGIM 保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示，美歐中等大國在節能減碳上有環保共識，進而積極發展潔淨能源、綠電等，以滿足製造業的綠電需求，汽車產業也順勢往電動車發展，帶動相關電動車上中下游產業的建置與商機，包括上游的零組件、中游的電動車製造商、下游的充電設備與服務等。

楊博翔表示，數位雲端可以協助各產業提高生產力、增加彈性以及創造新商機，特別是 2020 年疫情爆發後，居家工作與宅經濟意外推動相關科技領域的新應用，各產業企業端也為了因應突發事件，積極強化雲端系統建置，凸顯出雲端服務的應用範圍多元且廣泛。

野村投信表示，近期全球股市籠罩在聯準會升息陰霾下走勢震盪，所幸還有各國政府積極的財政政策可望持續推動景氣，加上二次世界大戰以來規模最大的全球性基礎建設計劃正陸續登場，總規模上看 41.5 兆美元，投資題材也從過去的「鐵公基」擴展至「數位基建」。

野村投信投資策略部張繼文副總經理表示，剖析這波全球基礎建設風潮，雖然項目繁瑣，但抽絲剝繭後能大致歸納出三個趨勢浪潮，分別是汰舊換新、脫碳與電氣化以及數位新基建，其中每一個項目背後都坐擁著廣大商機。