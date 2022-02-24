〈俄烏衝突〉外媒：美國警告烏克蘭 俄軍48小時內全面入侵

美國媒體《新聞週刊》週三 (23 日) 報導，拜登政府已警告烏克蘭，俄羅斯大軍將於 48 小時內「全面入侵。」

美國情報官員向外媒透露，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 已接獲拜登政府通知，俄羅斯正準備在未來 48 小時內向烏克蘭發動全面入侵，五角大樓評估，俄羅斯會向烏克蘭發動空襲、發射巡航導彈和進行地面入侵。

此官員補充：「根據飛機觀察員的報告顯示，俄羅斯今天早些時候侵犯烏克蘭領空，可疑偵察機在烏克蘭上空飛行一段時間。這消息是肯定的，普丁不能讓這麼多軍隊在戰場上等待太久。」

另一位美國官員表示，俄羅斯侵略行動將從網路攻擊開始，隨後可能會在夜間進行地面入侵。然而，兩位官員都堅稱，俄羅斯計畫可能會根據日常事態發展而改變。

此消息隨後受到美國官方間接證實，白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 週三表示，俄羅斯軍隊可能隨時入侵烏克蘭。美國國防部官員亦透露，普丁已做好入侵烏克蘭的萬全準備，接近 100% 的必要軍力已經就位。

烏克蘭正徵募預備役人員，因應俄國可能發動的軍事攻勢。烏克蘭國會週三批准全國進入緊急狀況，於當地時間 24 日午夜起生效，為期 30 天，緊急狀態可賦予當局選擇實施哪些緊急措施，包括對運輸的限制、對關鍵基礎建設的額外保護以及禁止罷工等。