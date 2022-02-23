台光電去年獲利創高EPS16.5元 擬配10元現金股利

CCL 廠台光電 (2383-TW) 2021 年獲利動能強勁，今 (23) 日公布全年稅後純益 54.93 億元，創新高，年增 48.91%，每股純益 16.5 元，董事會決議擬配發每股 10 元現金股利，依今日收盤價 288 元計算，殖利率 3.47%。

台光電也將在本月底前向金管會送件，擬發行 35 億元可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資，主要在桃園大園興建新廠擴充載板產能。

台光電 2021 年第四季營收 101.62 億元，毛利率 27.14%，創歷史同期新高，季減 1.42 個百分點，年增 2.16 個百分點；稅後純益達 14.92 億元，季減 16.69%，年增 52.87%。每股純益為 4.47 元。

台光電 2021 年營收 385. 億元，再創新高，毛利率達 26.15%，年增 0.27 個百分點，稅後純益 54.93 億元，創新高，年增 48.91%，每股純益為 16.5 元。

台光電指出，以無鹵環保材料及領先同業的高階 HDI 技術基礎，在伺服器 Whitely 平台的市占率較前一代產品成長數倍，預計在英特爾新伺服器平台的市占率將再成長；另外，交換器 400G 產品切入大型資料中心，市占率較前一代產品成長十倍以上，預計 400G 交換器在今年將成為交換器的主流產品

台光電認為，AI Server 產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商亦設計導入，在高速低損耗的網通材料大幅放量出貨帶動下，2022 年基礎建設網通類產品營運將延續 2021 年強勁成長動能，營收占比也繼續顯著提高。

台光電高階 HDI 類載板的材料，除了手機客戶對於類載板的需求日益增加以外，高階筆電、平板、遊戲機、固態硬碟、及繪圖卡等，採用高階 HDI 設計的需求亦持續增加。

台光電載板材料為日、韓業者外，唯一以自有技術具備生產載板材料的廠商，近期又取得更多國際大廠認證及訂單，將針對客戶需求擴建載板材料產能，最大月載板產能將達到 30 萬張。