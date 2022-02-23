〈環宇法說〉Q1可望優於上季 轉投資晶成今年Q4拚單季轉盈

環宇 - KY(4991-TW) 今 (23) 日召開法說，展望今年，總執行長暨總裁安寶信表示，首季營運可望優於上季水準，全年營運主力動能則來自光電代工客戶健康照護產品放量，轉投資事業也持續正向發展，預期晶成半導體最快第四季可望單季轉盈。

環宇 1 月營收不如預期，單月營收降至約 6400 萬元，月減 48.2%、年減 19.1%，安寶信說，主要是受供應鏈料況、Omicron 變種病毒等因素影響工廠，但整體訂單、產線狀況都不錯，認為 2、3 月適度加班，可望追回出貨進度，整體第一季營運將優於上季。

展望未來，安寶信說，今年在 RF、光電代工業務上都可望成長，其中，光電客戶將產品導入穿戴裝置，預期將應用在健康照護領域上，相關貢獻今年可望逐步浮現，光通訊自有品牌 KGD 動能則相對不顯著。

轉投資業務也是法人關注重點，環宇目前持股晶成半導體約 45.39%，常州承芯、上海宙鎵則各約 19.65%、48%，環宇也預計參與常州承芯新一輪募資，持股比可望拉升至 22.6%。

安寶信說，轉投資事業多仍在營運初期、產能規模放大階段，但預期隨著產能規模放大，帶動營收成長後，相關虧損可望逐步收斂，往正向發展，其中，預期晶成最快今年第四季或明年首季，單季可望轉虧為盈。

另一方面，小米近期也透過旗下長江產業基金入股常州承芯，對此，安寶信說，小米也是股東之一，但未來也不排除在濾波器、晶圓代工等服務上，各方有更多更直接的合作。