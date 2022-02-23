〈環宇法說〉Q4本業轉虧、毛利率探底 去年每股虧4.2元掛牌來最低

環宇 - KY(4991-TW) 今 (23) 日召開法說，並公布去年第四季財報，受光通訊市場持續低迷，本業再度轉虧，毛利率也受認列存貨跌價損失影響，僅達 21.5% 探底，加上業外認列轉投資損失，單季虧損 1.59 億元，每股虧 1.74 元，為掛牌以來單季新低，去年每股虧 4.2 元。

環宇去年第四季合併營收 3.08 億元，季減 3.06%、年減 10.29%，毛利率 21.5%，季減 10.12 個百分點、年減 13.09 個百分點，營益率 - 3.65%，由上季轉虧，單季虧損 1.59 億元，較上季、前年同期虧損擴大，每股虧損 1.74 元。

環宇說明，去年第四季光通訊市場價格競爭激烈，因此產品有跌價問題，認列約 3300 萬元存貨跌價損失，對單季毛利率影響約 10-11 個百分點，業外損失也擴大，單季虧損 1.49 億元，最大仍是轉投資虧損，依投資比例認列晶成半導體損失 1.01 億元、常州承芯損失 3300 萬元、上海宙鎵則認列約 160 萬元損失。

環宇累計去年營收 12.35 億元，年減 16.6%，毛利率 27.92%，年減 13.5 個百分點，營益率 - 2.49%，由前年轉虧，加上業外投資損失，累計全年虧損 3.78 億元，每股虧損 4.2 元。

產品營收比重方面，環宇去年第四季受整體光通訊市場需求低迷，自有品牌 (KGD) 光電元件產品比重降至約 32%、光電產品代工占 24%，無線射頻代工相關占 44%，而 KGD 終端應用中，數據中心約占 65%，基站、PON 則各占 32%、3%。