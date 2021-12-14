〈環宇展望〉光通訊事業挑戰多 未來著重發展第三代半導體

環宇 - KY (4991-TW) 近年營運受轉投資虧損拖累，本業也受疫情、中國去美化影響，董事長黃大倫坦言，光通訊事業整體挑戰仍多，將積極尋求其他方案補足營運缺口，未來也會將資源進一步著重發展第三代化合物半導體，其中，氮化鎵 (GaN) 產品目前也已在美國小量出貨。

黃大倫表示，美國廠區今年以來產能逐步恢復，但尚未回到疫情前水準，主因是整體光通訊市場缺料、訂單遞延因素所致，而依美國廠整體產能評估，每年營收貢獻約可達 6000 萬美元水準。

據了解，環宇營收約有一半來自光通訊應用，包含資料中心、5G 小基站等，但受疫情、中國去美化影響，今年整體光通訊產業需求均不如預期，加上環宇本身又為美國公司，在中國市場相對吃虧。

黃大倫進一步說明，中國近期建置的小基站規格相較過往 sub 6 GHz 規格較低，中系大型資料中心也受監管打擊放緩需求，美國市場則是因 5G 遇到頻率干擾問題，讓美國 FCC(聯邦通信委員會) 決議暫緩建置。

展望未來，黃大倫說，將積極彌補光通訊事業缺口，近期則會將營運重點擺在第三代化合物半導體上，強調相對其他廠商著重 Power(高壓功率元件) 領域，環宇聚焦 RF(射頻) 應用市場，目前氮化鎵 (GaN) 產品也已在美國小量出貨中，晶成半導體等合資公司也會以 RF 作為主要布局領域。