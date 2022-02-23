〈欣興展望〉去年獲利創高 EPS 8.98元 擬配3.4元現金股利

欣興電子 (3037-TW) 受惠於 ABF 載板供不應求，2021 年年稅後純益 132.22 億元，創新高，年增 1.42 倍，每股純益 8.98 元，董事會通過，擬配發每股 3.4 元現金股利，也創新高，欣興今年將投資 404 億元擴廠，其中 80-85% 將用在擴充載板產能。

欣興 2021 年第四季 ABF 載板量價齊揚、PCB 業務營收也走高，營收達 305.64 億元，毛利率 27.7%，季增 3.6 個百分點，年增 13.5 個百分點，歸屬母公司稅後純益 49.96 億元，季增 18.53%、年增 1.44 倍，並創單季新高，每股純益 3.38 元。

欣興 2021 年全年營收 1045.62 億元，創年度營收新高，毛利率 22.63%，年增 9.03 個百分點，稅後純益 132.22 億元、創新高，年增 1.42 倍，每股純益 8.98 元；董事會擬配發每股現金股利 3.4 元，股利的發放也創歷年新高。

欣興總經理沈再生今日在法說會中指出，去年欣興資本支出約 300 億元，預估 2022 年資本支出 404 億元，而依照設備包括如濕製程設備、AOI 機器交期已拉長到 20-30 個月，預估 2023 年資本支出金額將拉高到 300-400 億元的高檔水準。

沈再生指出，依照欣興資本支出的投入與營收增加比例來看，每投入 100 億元的資本，在設備完全進駐之後，一年可以增加約 50-60 億元的營收。