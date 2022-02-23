股市動盪是短期的？多頭分析師：幾乎所有主要市場都超賣

俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢主宰著當前市場，股市動盪不安，不過一些華爾街多頭依舊信心滿滿，相信股市可以度過這一危機。

他們表示，在莫斯科與西方大國關係惡化的情況下，寬鬆的金融環境和不斷增長的企業利潤，將可穩住大盤股指數。與此同時，雖然能源價格上漲和供應中斷，但企業資產負債表應可證明，市場具有廣泛的韌性。

在這種觀點下，市場的主要威脅仍來自聯準會，而非地緣政治。

Piper Sandler & Co. 首席市場技術分析師 Craig Johnson 表示，對聯準會的升息預期已稍有放緩，目前定價全年 6 次升息，每次 25 個基點，低於此前預期的 7 次，這一趨勢有望提振市場情緒。

22V Research 創辦人 Dennis DeBusschere 將標普 500 指數的年終目標，定於 5040 點。他指出，金融狀況已經收緊，但仍處於歷史寬鬆狀態，獲利增長繼續抵消多重收縮，幾乎每個主要市場都超賣。

奧本海默首席投資策略師 John Stoltzfus 更將年終標普 500 的目標，看向 5330。他表示，過往的古巴導彈危機、波灣戰爭、2014 年吞併克里米亞等敵對行動升級，都帶來短線下挫，但事後都回復漲勢。

Stoltzfus 說：「在我們看來，很多原因讓市場具有彈性。第４季財報季對關鍵行業的增長非常驚喜，這表明增長不是問題，只是供應鏈中斷仍然普遍存在。」

Ned Davis Research 首席美國策略師 Ed Clissold 看法類似，他對標普 500 指數的年終目標為 5000 點。

他指出，從歷史上看，危機事件引發了回調，但市場通常會在幾個月內收復損失。縱觀自 1907 年以來的 54 次危機事件，道指在危機期間平均下跌 7.1%，但在危機結束後的 6 個月內平均上漲 9.7%。