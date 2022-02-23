維珍銀河上季虧損收斂 現金流改善 盤後漲逾3%

維珍銀河 (Virgin Galactic)(SPCE-US) 周二 (23 日) 盤後公布上季虧損收斂且小於市場預期，現金狀況也有所改善，執行長表示將按計畫在今年稍晚啟動商業服務，激勵盤後股價漲逾 3%。

財報顯示，維珍銀河第 4 季虧損自去年同期的 1.04 億美元，收斂至 8100 萬美元，每股虧損自去年的 44 美分縮小至 31 美分，優於 FactSet 訪調分析師預估的每股虧損 35 美分。此外，該公司截至第 4 季持有現金 9.31 億美元，優於去年同期的 6.79 億美元。

維珍銀河去年在測試時發現太空船材料強度出現問題，因此將商業服務延後至 2022 年第四季推出。對此執行長 Michael Colglazier 透過聲明表示，將按計畫於今年稍晚推出商業太空旅遊服務，為因應不斷成長的客戶群，該公司正在持續建立業務基礎。

維珍銀河上周宣布重新開放太空旅遊門票預購，每張門票售價 45 萬美元，買票客戶必須先支付 15 萬美元押金，後續款項於航班起飛前繳清。維珍銀行這場史無前例的太空旅遊計畫，將帶著 1000 名乘客登上太空。

目前太空旅遊門票仍處於預售階段，對維珍銀河來說，獲利和銷售額對股價的影響沒那麼大，投資人反而對太空船的開發、試飛以及何時啟動商業服務等消息較為敏感。

維珍銀河上周宣布重新發售太空旅行門票後，單日股價暴漲近 32%。其周二 (22 日) 股價收跌 6.9% 至每股 7.82 美元，但受財報利多激勵，盤後股價揚逾 3%。