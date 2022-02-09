派樂騰新任CEO：我出馬是為了東山再起

派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 的新任 CEO Barry McCarthy 告訴現有員工，他「出馬是為了東山再起」。

這位前 Netflix (NFLX-US) 和 Spotify (SPOT-US) 高管在被宣布將取代派樂騰創始人 John Foley 出任 CEO 之後，他於周二 (8 日) 晚間發了一封電郵給派樂騰員工，描繪出扭轉這家陷入困境的聯網健身公司的藍圖。

他在備忘錄中寫道：「如果想要成功，我們必須願意面對真實世界，而不是以我們想要的方式。」

他接著說：「如果你認為今天的新聞代表 Foley 將減少他對派樂騰的參與度，那麼我向你保證，我會利用他對這家公司的每一點一滴的努力來發展產品、內容和行銷展望，幫助派樂騰取得成功。」

Foley 是 Barnes & Noble 的前高階主管，於 2012 年成立派樂騰。這次因應管理層重組，他轉任執行總裁。

McCarthy 寫道：「既然要進行企業重組，我們面臨的挑戰就是我們是否浪費了擺在眼前的機會，或者我們該為後疫情時代研商擬東山再起的力量？」

他的論點讓人更加懷疑派樂騰是否願意接受亞馬遜 (AMZN-US) 或 Nike (NKE-US) 等公司的收購。最近幾天報導指出，在股票遭拋售情況下，某些特定企業對該公司感興趣。維權人士 Blackwells Capital 也在推動 Peloton 考慮出售。

分析師表示，他們對 McCarthy 在派樂騰的工作持樂觀態度，因為他有與創始人合作的經驗，並協助負責該公司推展大規模的會員制業務。

Telsey 諮詢集團 CEO Dana Telsey 說，「他在發展訂閱業務方面擁有豐富的經驗，應該能夠執行重組方案、灌輸財務紀律並幫助擴大業務規模。」

KeyBanc Capital Markets 分析師 Ed Yruma 稱 McCarthy「被特別設定」來掌權。他在給客戶的一份報告中寫道：「我們長期以來一直認為，內容業務既是競爭護城河，也是派樂騰最有價值的業務。」

可以肯定的是，McCarthy 要讓派樂騰恢復獲利，還有一條艱難的道路要走。最近幾季用戶成長放緩，派樂騰又位於日益擁擠的聯網健身設備市場。還必須與健身房競爭，這些健身房正在迎回渴望走出家門的顧客。

Peloton 股價在周三盤前交易下跌約 1%。周二 (8 日) 收盤上漲 25% 至 37.27 美元。