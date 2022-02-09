派樂騰跌跤 實體健身房需求大增 喬山兩大客戶拉貨力道轉強

美國健身器材公司派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 因市場需求下滑將停產產品、下修財測，相比之下實體健身房需求反而顯著提升，包含星球健身房 (Planet Fitness)(PLNT-US)、Basic-Fit 都上修營運展望，喬山 (1736-TW) 為該兩家業者主力供應商，公司透露，今年拉貨力道明顯轉強，看好本季營收將能挑戰同期高、全年也有望創新猷。

派樂騰受到健身產品需求下滑，第二季財報較去年同期盈轉虧，同時下修全年財測，估今年營收降至 37-38 億美元，跌幅約 15.9-20.1%。

據外媒取得派樂騰內部報告顯示，由於消費者對價格更敏感，加上競爭對手來勢洶洶，健身設備市場需求「顯著下降」，去年 12 月暫停生產新款高階飛輪車，並將陸續停產飛輪車、跑步機等。

儘管派樂騰積極調整營運體質，更換執行長、裁員上千人來節省成本，不過其他業者為瓜分市占積極擴大營運規模，其中，Basic-Fit 今年總店數將達 1250 間，年增 24.4%，明年則再擴至 1500 間、再成長 2 成，並再推出 B2B2C 新通路；Planet Fitness 每年則會新增 200 個據點。

喬山為 Basic-Fit、Planet Fitness 兩大業者主力供應商，公司透露，今年拉貨動能確實較往年強勁，且已掌握全年訂單，隨著客戶展店數成長，健身會員數、人流量已恢復至疫情前水準。

喬山看好，去年上半年家用產品基期高，今年將微幅衰退，不過商用產品需求強勁，將成為營收主要成長動能，法人預期，本季營收有望創同期新高、全年營收至少年增逾 1 成。