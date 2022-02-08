派樂騰CEO更替 小摩：有利股價 評級不變 目標價50美元

在派樂騰 (Peloton)(PTON-US) CEO John Foley 宣布卸任後，摩根大通 (JPM-US) 分析師 Doug Anmuth 維持派樂騰評級「加碼」不變，目標價為 50 美元。

John Foley 將轉任公司執行主席。此外，派樂騰將任命前 Spotify (SPOT-US) 財務長 Barry McCarthy 為新任 CEO，改組董事會並削減成本，且將裁員 2800 人並逐步關閉其在俄亥俄州的生產園區。

Doug Anmuth 認為，Barry McCarthy 出任派樂騰新任 CEO 將受到華爾街的歡迎，並在近期和長期內對該公司股價都有正面影響。他表示，Barry McCarthy 將為派樂騰在調整業務規模同時的重建需求提供「穩健的幫助」。

分析師補充指出，即將卸任的 CEO John Foley 表示對任何能為派樂騰股東創造價值的機會都持開放態度，但該公司的重點將是重組業務和推動近期成長。他預計派樂騰的股價將對此消息作出正面回應。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 則認為 John Foley 卸任 CEO 令人意外。他表示，John Foley 在過去 10 年一直是派樂騰的「先驅者和遠見者」。派樂騰現在正處於一個「黑暗時期」，John Foley 卸任 CEO 將在未來幾個月讓該公司面臨「岔路」。

Daniel Ives 日前表示，雖然 John Foley 持有絕大多數派樂騰 B 股並最終控制著派樂騰的命運，但他認為，該公司的股東們將會施加壓力，促使管理層將派樂騰出售給想要採取戰略舉措的企業。潛在的競購者包括蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Nike (NKE-US)。其中，他認為蘋果會積極參與收購。