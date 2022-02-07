新舊勞退基金都愛護國神山 去年底持股台積電比重皆逾2成

勞動基金運用局今 (7) 日公布勞動基金運用績效與持股，其中新制勞退基金截至去 (2021) 年 12 月 31 日止，前十大持股主要以權值股為主，其中持有台積電 (2330-TW) 占全部股票持有比重約 25.73% 居冠。

根據勞動基金公布的持股明細，新制勞動基金前十大持股中，除了台積電占比 25.73% 外，其次分別為台達電 (2308-TW) 比重 3.15%、中華電信 (2412-TW)3%、富邦金 (2881-TW)2.94%、欣興 (3037-TW)2.92%、聯發科 (2454-TW)2.84%、國泰金 (2882-TW)2.82%、鴻海 (2317-TW)2.64%、聯電 (1229-TW)2.59%，以及南亞電 (8046-TW)2.58%。

在舊制勞退基金中，持股比重仍以台積電居冠，持股比重高達 31.5%、聯發科 4.03%、台達電比重約 2.91%、台塑 (1301-TW) 比重 2.79%、欣興比重 2.77%、富邦金比重 2.75%、中華電比重 2.66%、國泰金比重 2.51%、兆豐金 (2886-TW) 比重 2.44%、中鋼 (2002-TW) 比重 2.42%。

勞動基金運用局今天公布去年投資收益，整體評價收益共 4511.1 億元，收益率 9.65%，其中攸關勞工退休金的勞退基金收益率共 3758.3 億元、收益率 10%。