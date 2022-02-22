〈投信投顧公會調查〉面臨三大轉變新趨勢 未來基金銷售決勝點曝光

財富管理市場日益蓬勃下，投信投顧業公會今 (22) 日表示，未來投信投顧產業正面臨三大轉變新趨勢，首先是 2025 年即將進入超高齡社會，民眾自主參與退休規劃的心態產生變革，以及數位理財、普惠金融漸趨成熟與參與投資人年輕化，最後是 ESG 發展備受關注，台灣的財富管理市場出現新的「微笑曲線」，面臨世代翻轉與永續投資的重大改變，牽動未來基金的銷售將以網路、行動裝置為決勝點。

據投信投顧公會的最新統計資料，去 (2021) 年 12 月份的投信基金規模創下歷史新高、達到 4 兆 9554 億元，累計去年的投信基金規模淨增加亦超過 4000 億元，增幅達到 9.56%。

投信投顧公會今天發布《2021 台灣民眾對於共同基金投資之問卷調查報告》，調查結果顯示，除了儲蓄與股票之外，民眾的投資理財工具以 ETF 與共同基金為主，且對於這兩種商品的信任程度都超過 7 分 (滿分 10 分) 以上。

民眾取得共同基金的相關資訊來源主要仍是傳統銀行的理財專員，但隨著社群媒體的重要性日漸提升，民眾主要藉由網站 / 論壇、專家名人 (如理財專家、網路名人、知名部落客等) 來瞭解 ETF。且 50 歲以下的投資人，投資媒介的主要工具以電腦網頁和行動裝置下單為主，說明未來財富管理的場景運用仍是第一個決勝點。

未來基金投資模式：1 次多檔的資產配置→客製化解決方案

其次，民眾投資共同基金的主要方式，多以不擇時的定期定額多次 1 檔模式為主，而選擇共同基金的標準主要是參考公司信賴度、過往績效與優惠活動決定，但是進一步釐清民眾對於 AI 機器人智能投資的看法，可發現民眾真正期待的投資模式是 1 次多檔的資產配置，甚至未來若結合智能化到再平衡 (rebalance) 調整機制能有多次多檔模式，即運用人工智慧 (AI)，就能從原本財富管理的金融商品升級為解決方案，從標準化服務變成客製化服務。

第三個重要發現是有 71% 受訪者會考慮投資以環境、社會及公司治理（ESG）為主題的共同基金，據統計，截至去年第三季底，台灣 ESG 相關之基金資產規模已將近 1,500 億元台幣，說明結合 ESG 主題概念的 ETF 或共同基金已獲國內投資人青睞。