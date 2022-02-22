高薪產業愛用跨領域畢業生 3大學科薪水最多加1萬元

學測成績即將放榜，104 玩數據今 (22) 日公布「六大學群薪資榜」，其中，工程學群的月薪中位數 3.2 萬元居冠，近十年，高薪產業越來越愛用跨領域學習的畢業生，月薪中位數比單一領域高出 2000 元，若以數學電算、工程、語文人文為跨領域的核心樞紐，薪水將可多 5000 到 1 萬元不等。

104 玩數據分析 2012-2021 年共計 36 萬名 (最高學歷) 大學畢業生履歷，調查發現，由於台灣高科技產業人才荒，從業人員專業含金量高，工程學群大學畢業生的月薪中位數 3.2 萬元，居六大學群之冠；觀光休閒學群因疫情衝擊，進入門檻相對較低，起薪僅 2.9 萬元，居六大學群之末，高低落差 3000 元、約 10.3%。

觀察各學群 TOP 3 高薪學校，工程學群與資訊學群以台 / 成 / 清 / 陽明交大 / 政大 / 中大居前段班，其中，陽明交大合併後，結合理工及醫療優勢起薪已超越台大，政大結合傳統金融、商管的好口碑能在數位金融找到利基點，起薪擠進前三強，呈現出學校特色與趨勢加乘的效果。

法政學群與觀光休閒學群有私校進榜，以法政學群的東吳大學、觀光休閒學群的輔大為例，文組熱門校系起薪達 3.2 萬元，也有工程學群平均起薪的水平。

調查也發現，2020 年大學畢業生有 8.1% 跨領域學習，比 2011 年增加 2.4 個百分點，平均月薪中位數比單一領域同儕高 2000 元、約 6.7%。其中，偏好跨領域畢業生的前四大產業是：軟體網路業 (12.1%)、鞋類／紡織品製造業以及電腦及消費性電子製造業 (同為 11.2%)、廣告行銷／傳播經紀 (11.1%)。

至於如何跨域最加分？根據數據顯示，電子資訊／軟體／半導體業 5 年來人才缺口成長 36%，數學電算、工程學科無疑是跨域學群的雙核心；通用各產業的語文人文也是跨域的黃金組合之一，有利畢業後全球競逐有更好的發展。這三大樞紐比單一領域畢業生第一份工作的月薪中位數可多出 5000 至 1 萬元不等。