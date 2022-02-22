基隆捷運定案經費425億元 南港至八堵設13站

行政院長蘇貞昌今 (22) 日宣布基隆捷運計畫定案，路線已取得北北基共識，中途將設 13 個站，運量從每小時 5000 人增至 1.5 萬人，經費也從 80 億元大幅提高至 425 億元，中央負擔 77%，剩餘經費由 3 縣市合理分擔。

蘇揆今天上午由交通部長王國材陪同視察基隆捷運，蘇貞昌表示，基隆捷運不只關係基隆，北北基整個生活圈的日常生活、通勤工作、假日觀光都很重要。總統蔡英文上任就指示納入前瞻建設，基隆、台北、新北多年來一起討論，終於能夠定案。

蘇貞昌說明，不只是輕軌變捷運、路線有共識，經費也從新台幣 80 億元提高至 425 億元，中央負擔 77%、達到 327 億元，其餘 3 縣市將合理分擔剩餘的 98 億元。

根據交通部規畫，基隆捷運共分兩階段，第一階段 13 個站，運量可從每小時 5000 人提高到 15000 人，分別為南港站、南港展覽館站、南陽大橋站、樟樹灣站、汐科站、汐止區公所站、保長坑站 (2)、保長坑站 (1)、北五堵站、百福站、六堵站、七堵站、八堵站；第二階段則是八堵往基隆。

王國材表示，基隆捷運、路線場站已定案，未來的土地開發方式也有明確方向，之後會進入環評，需要約 1 年的時間，再送行政院核定。而民生汐止線的汐東段暫時跟民汐線分手，與基隆捷運整合，未來將在樟樹灣站提供類似汐止到東湖的服務。