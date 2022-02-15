〈玉山金法說〉科技聯隊六巨頭亮相 領軍1300位人才拚數位轉型

玉山金 (2884-TW) 今 (15) 日召開法說會，由於玉山金的營運策略中訂下「科技領航」，玉山銀董事長黃男州也率領「科技聯隊」六位高層主管亮相，該聯隊由超過 1300 位科技人才組成，積極推動數位轉型。

玉山金積極推動數位轉型，超過 1300 位科技人才組成科技聯隊負責整體的「數位發展、智能應用、資訊研發以及資安管理」，由科技長張智星、數位長唐枬、資訊長謝萬禮、資安長劉懷聰、玉山證副總郭健男與陳烜台共同領軍。

其中，玉山金在 2020 年 8 月延攬台大資訊系教授暨台大金融科技研究中心主任張智星擔任科技長，持續推動各項 AI 落地應用於法令遵循、顧客體驗及流程精進等各方面。

玉山金也在 2021 年 7 月自美國 IBM 延攬全球銀行業解決方案總監唐枬擔任數位長，新任數位長唐枬擁有豐富的國際金融創新經驗，曾為超過 50 個國家的金融機構提供諮詢。

唐枬表示，玉山的數位金融發展將對標國際級銀行，以顧客為核心，聚焦在 5 個 A，包含 Access 導客、Acquire 獲客、Activate 活客、Adhere 留客、Advocate 悅客，達成 Simple、Smooth、Sweet 的 3S 顧客服務體驗。

玉山金也是台灣首家銀行將人工智慧深入應用於各項業務，以開放雲端原生技術、微服務架構自建核心系統，近三年整體數位顧客成長逾 1.5 倍，目前超過 77% 的基金申購、97% 信貸申請案件、99% 外匯交易和 88% 證券開戶均是在數位通路上完成。

玉山金也在今年領先金控同業設立「永續長」，由玉山金總經理陳美滿兼任，陳美滿表示，玉山金從自身營運減碳做起，現有半數國內自有建築為綠建築，朝 2027 年 100% 綠建築、2030 年 100% 使用再生能源。玉山金將 ESG 融入金融本業，透過綠色授信、責任投資及 ESG 金融產品發揮影響力，發行、承銷永續發展債券，並提供顧問式的 ESG 諮詢服務，攜手顧客長期投入永續發展。