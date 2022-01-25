今年電視出貨看增3.4% Mini LED翻倍成長

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (25) 日表示，去年電視面板價格大起大落，導致需求變化快速，統計去年全球電視出貨年減 3.2%，達 2.1 億台，展望今年，隨面板價格平穩、品牌拉貨回升下，估今年出貨將回升至 2.17 億台、年增 3.4%，其中，MiniLED 電視出貨可望倍增至 450 萬台。

集邦表示，今年電視面板價格在產能充裕下，將不會出現去年「大起大落」的情況，且經過去年下半年價格大幅修正後，認為今年面板價格將有利品牌布局，擴大小尺寸產品拉貨，預期將帶動今年整體電視出貨量成長 3.4%，達 2.17 億台。

隨著各品牌積極推出 MiniLED 電視，集邦預期，今年整體 Mini LED 電視出貨量將挑戰 450 萬台，較去年 210 萬，大增 1.14 倍，包含三星電子、TCL、Sony 等都將有相應產品推出。

OLED 電視成長則相對趨緩，集邦說，去年 OLED 電視受惠 LCD 價格飆漲，以 55 吋 4K O/C 產品為例，應用 LCD、OLED 的價差已從 2020 年初的 4.7 倍大幅收斂至 2021 年中的 1.8 倍，也吸引更多品牌在 LCD 面板供應受限時轉布局 OLED 電視，助推去年 OLED 電視出貨量達 670 萬台、年增 70%。

展望今年，集邦表示，雖然三星電子有意加入白光 OLED 陣營，並推出 QD OLED 電視，但隨著 LCD 面板價格持續下跌，加上 OLED 電視面板售價受樂金顯示器 (LGD) 不降反升的策略，恐打亂三星對 OLED 電視的布局，也預期今年整體 OLED 成長幅度將下滑至年增 27%，達約 850 萬台。