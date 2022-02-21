台科大准設產業創新學院 新增3研究所瞄準智慧製造、AI

繼成大、陽明交大、台大、清大成立半導體學院後，台科大今 (21) 日公告，申請國家重點領域研究學院計畫已獲教育部核准，產業創新學院將與台達電 (2308-TW)、正崴 (2392-TW) 等 10 多家企業合作，以智慧製造、人工智慧、能源永續科技為主軸，設立 3 個研究所，共同培育重點產業人才。

台科大校長顏家鈺指出，台科大成為第一個以智慧製造、AI 等領域獲准設立的產業創新學院，希望能因應台灣不同產業需求，像是順應全球少量多樣生產趨勢的大數據即時分析智慧製造技術，人工智慧技術發展以及能源安全穩定的智慧電力技術。

顏家鈺表示，台灣除了半導體人才外，還有許多重點產業發展，尤其在智慧製造、AI、能源永續科技，台灣有很多國際性公司，不僅有產業優勢與發展機會，更需要大量人才的投入，帶領台灣產業強化國際競爭力。

台科大研究學院籌備小組召集人李三良表示，依創新條例設立的研究學院，不僅由國家與企業共同投入經費，也彈性鬆綁許多制度，藉由台科大與產業多年密切的研發合作及育才經驗，相信更能透過前瞻研發與技術協助產業解決問題，共同培植所需的技術人才，讓產學合作有更多的發展。

台科大產學創新學院第一期 12 年計畫，包括研揚科技、鈊象電子、台達電子、正崴精密、上銀集團、撼訊科技、英業達、融程電訊、達佛羅、利凌等企業參與，預訂每年挹注逾 1 億元的合作經費，這些企業皆屬 AI 與智慧製造、能源科技的國家重點領域產業。

台科大產業創新學院將成立智慧製造科技研究所、人工智慧跨域科技研究所、能源永續科技研究所，預計 4 月受理報名，9 月正式入學。