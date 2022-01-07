記憶體模組廠豐收 威剛去年營收近400億元登11年新高 十銓76億元攀峰

記憶體模組廠威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW) 今 (7) 日同步公告去年 12 月營收，威剛去年第四季營收 101.65 億元，寫近 11 年單季新高，全年營收逼近 400 億元大關，同創 11 年新高；十銓去年營收 76.53 億元，也改寫新猷。

威剛去年 12 月營收 32.67 億元，月減 8.6%，年增 16.8%；第四季營收 101.65 億元，季增 5%，年增 14.67%；去年全年營收 395.72 億元，年增 23.36%。

威剛去年受惠記憶體價格走揚，加上 PC 需求持穩，全年營收攀近 11 年高峰，逼近 400 億元大關，其中固態硬碟 (SSD) 產品營收及比重同創新高。

威剛指出，去年第四季雖然 DRAM 及 NAND Flash 需求受客戶庫存長短料干擾，價格雙雙走弱，但隨著供貨情況持續改善，出貨動能也明顯回溫，DRAM 現貨價已率先在去年 12 月止跌回升。

威剛看好，今年半導體供應鏈缺料問題趨緩，5G、雲端、車用等各項應用需求重啟，記憶體價格將再度回歸向上，加上需求強勁的電競、工控產品，及旗下威速登電動三輪車都將陸續出貨，摩托車電機電控產品也啟動量產，營收動能可期。

威剛董事長陳立白正面看待今年記憶體產業，除 DRAM 供需結構相對穩健，更看好隨著元宇宙題材逐步發酵，將帶動未來記憶體大量需求，他並認為，沒有記憶體就沒有元宇宙，已做好準備，將全力迎接元宇宙時代。

另一家模組廠十銓也公布去年 12 月營收 6.38 億元，月減 13.9%，年增 15.68%；第四季營收 20.07 億元，季增 13%，年增 19.67%，近 5 季高點；去年全年營收 76.53 億元，年增 2%。

十銓看好今年記憶體產業，將持續拉高電競、工控高毛利產品占比，提升獲利能力，今年營收目標年增 2 成。