升息題材高息ETF怎麼挑？元大高息低波配息、報酬率雙冠王

美國聯準會預期 3 月升息，法人資金搶先加碼金融股，「含金量」的高股息 ETF 占得先機，據統計，過去一年共有三檔高股息 ETF 配息水準達 6% 以上，值得存股族留意，不過這些 ETF 的選股方式各異，也反映在報酬率表現上，法人建議，投資人關注配息率的同時，應同步比較長期報酬率，才能選出適合自己「存股」的優質 ETF。

美國通膨壓力走升，市場預測，聯準會即將在 3 月調升利率，瞄準升息循環，國壽等指標壽險率先增持金融股，反映金融股為升息環境不可或缺標的，投資人挑選高股息 ETF 時，能留意有買金融股的標的。

以主要高股息 ETF 觀察，有三檔高股息 ETF 布局金融股的比重超過兩成，分別是規模都有百億元以上的元大台灣高息低波 (00713-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)，以及規模較小的 FH 富時高息低波 (00731-TW)，持有金融股比重各有 25%、27% 及 47%。

法人表示，上述三檔高股息 ETF 近期配息率來到 6% 至 7%，只是因選股邏輯不同，展現的績效也很不同，近一年的含息總報酬表現最大可差異達一成以上，成立較久的產品，也明顯在長期表現上展現穩定度。

其中兩檔比較早發行的高股息 ETF，是 2017 年成立的元大台灣高息低波和 2018 年成立的 FH 富時高息低波，這兩檔 ETF 近一年報酬率都在 33% 左右，而成立一年多的國泰永續高股息報酬率僅 21.3%，代表投資人雖然都從三檔 ETF 拿到超過 6% 的配息，但投資一年下來的報酬成果很不同。

若將統計時間拉長到二年和三年，則是由元大台灣高息低波脫穎而出，累積報酬率分別達到 56% 及 79%。在 2020 及 2021 年，元大台灣高息低波也是所有台股高股息 ETF 的績效冠軍。

元大台灣高息低波是從台股上市市值前 250 大公司中，依股利率、營運穩定、股東權益報酬率、獲利能力等指標挑選，且有價格動能因子，也就是會調節漲多部位，並避免去買到因為大跌而有高殖利率的個股，因為同時篩選高配息和股價波動度，長期成績展現「真實力」，適合想存台股高股息 ETF，也想控制風險的投資人。

該 ETF 的成分股大多是耳熟能詳的存股標的，包括兆豐金、統一超、第一金、台灣大、統一等人氣存股，目前都是元大台灣高息低波主要成分股。今年以來，台股震盪小跌，元大台灣高息低波依舊繳出 2.77% 的報酬率。

法人表示，既然要「存」ETF，投資應該從長計議，最好挑選成立三年以上的產品，雖然近年高股息 ETF 掀起募集熱潮，但這些 ETF 大多沒有經歷空頭考驗，若投資人貿然加碼，不見得買在合理價位，一旦行情大幅波動，績效可能遠不如預期。

表、含「金」量高的高股息 ETF 元大台灣高息低波績效脫穎而出