〈國泰金經濟調查〉逾6成民眾估台股上半年低點恐跌破萬七

全球疫情升溫、國際地緣政治風險緊張影響，近期歐美股市走勢震盪，股市樂觀情緒與風險偏好皆下降，國泰金 (2882-TW) 今 (21) 日發布 2 月國民經濟信心調查結果顯示，逾 6 成的民眾預期 2022 上半年台股低點將跌破「萬七」。

國泰金表示，本月民眾對股市的樂觀指數從 1 元月的 24.7 大舉走低至 8.4，風險偏好指數亦比 1 月的 19.9 下降至 14.4。

針對 2022 上半年台股加權指數高點的預期，本次調查結果顯示，有 26.6% 的民眾認為台股指數高點將落在 18,000~18,500 區間，23.7% 的民眾預期高點落在 18,500~19,000 區間，23.6% 則認為落在 19,500~20,000 區間，僅 7.8% 的民眾預期高點會超過 20,000，總結而言，近 5 成的民眾預期上半年台股高點在 19,000 上方。

至於台股加權指數低點的預期調查結果顯示，23.8% 的民眾預期 2022 上半年台股低點將落在 17,000~17,500 區間，23.1% 的民眾認為台股低點將落在 16,000 以下，19.7% 的民眾則預期落在 16,000~16,500 區間，總結而言，逾 6 成的民眾預期上半年台股低點在 17,000 下方。