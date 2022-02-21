【本周展望】危機四伏 黃金閃耀

本周關注

2 月 21 日（周一）：歐洲國家 2 月 PMI、美國總統日休市

2 月 22 日（周二）：美國 2 月 Markit PMI、美國 12 月房價指數

2 月 23 日（周三）：新西蘭聯儲利率決議、歐元區 1 月 CPI

2 月 24 日（周四）：美國四季度 GDP 修正值、美國初請

2 月 25 日（周五）：美國 1 月個人支出 / 收入 / PCE / 耐用品訂單、歐元區 2 月消費者信心指數、歐洲國家四季度 GDP 終值

股市

在地緣政治風險和加息預期的雙重打壓下，美國三大股指上周延續頹勢。在標普 500 的所有行業指數中，除了消費必需品外，其他全部收跌，期中能源業指數隨著油價的回落下跌了 3.7%。

標普 500（US500）

烏克蘭局勢戰雲密布，生殺大權卻落在他國手中。烏克蘭已經徹底淪為美俄博弈的棋子，隨時有被棄的可能。美國國務卿和俄羅斯外長本周將會面，希望能有外交途徑來解決目前的危機。但在此之前，市場顯然將繼續經歷動蕩。

作為局外人我們只能密切留意新聞動態，並隨時調整交易策略和倉位。除了股市本身之外，您還可以通過 VIX 指數以及傳統的避險資產（黃金、日元等）來對沖風險。同時也可以考慮美元 / 盧布的交易。

烏克蘭危機或許為美聯儲提供了更長的政策緩沖期，不排除加息預期出現降溫的可能。上周的會議紀要再次明確了數據將決定未來的加息路徑。本周關註美國 1 月 PCE 和 PMI 等關鍵數據。前者為美聯儲最為看重的通脹指標，預計同比增長 6.1%，前值為 5.8%。

如果要尋找一些股市的積極的因素的話，散戶凈買入持續升高以及公司回購規模的穩定增長或許能在一定程度上緩解市場擔憂。

在歐美股市全線回落之際，上周中國內地、香港和澳洲的基準指數逆勢收漲。

黃金

避險情緒將黃金推升至了 8 個多月來的新高，美聯儲紀要不及預期鷹派同樣起到了積極的作用。俄烏的新聞將在本周繼續驅動價格走勢，多頭的下一個目標顯然是去年 6 月的高點 1916 以及 8 月以來上升通道的上軌位置 1950。在利好的基本面帶動下，技術指標的超買和背離暫時並沒有引起投資者的關註。

XAUUSD

另外，我們在上周的分析中提到過用最弱的貨幣去買入強勢的黃金，以獲取更大的回報率。XAUEUR 近來的走勢顯然更為強勁。

原油

WTI 油價在過去 9 周內首次出現周線跌幅，收於 92.67。地緣政治引發供應短缺擔憂利好油價，而伊朗核協議談判進展則成為利空，雙重因素的相互作用將令油價在高位的波動加劇。

盡管如此，兩者產生的效應似乎是不對稱的。油價在 20 天均線以及 86-89 區域存在支撐，而上方則具有非常大的想象空間。近端合約較遠端合約的大幅溢價是我們始終對原油前景保持樂觀的原因。

外匯

歐元

歐元在 2 月初的反彈之後就持續處於弱勢回調的階段。歐洲央行的鴿派立場本來就不利於匯價，烏克蘭局勢的不確定性更是引發投資者對歐洲能源和經濟前景的擔憂，對歐元形成拖累。由於上周未能突破 1.14 阻力，短線轉而關註下方 1.1280 一線的支撐。

EURUSD H4

本周關註歐洲國家 2 月的 PMI 數據以及歐元區 1 月 CPI。

英鎊

盡管危機四伏，英鎊還是相當穩健的走出了連續三周的上漲，周五收於 1.3592。若能突破當前的橫盤區間，有望沖擊上方趨勢線處的阻力以及 200 天均線 1.3685 一線。

英國通脹率創下 30 年新高，且零售銷售好於預期，都增加了英國央行 3 月 17 日加息 50bp 的預期，目前這一概率為 36%。 此前英國央行已經背靠背連續加息兩次。

紐元

自從觸及了一年半來的低點後，紐元同樣實現周線三連陽。

市場普遍預期本周三新西蘭聯儲會繼續加息 25bp 至 1%，這將是 5 個月來的第 3 加息。而加息 50bp 的概率為 16%。彭博給出預測的 17 位經濟學家中，僅有 2 位預期 50bp 的加息幅度。如果聯儲「僅」加息 25bp，紐元可能會延續跌勢。

NZDUSD

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