夏普拓展Mini LED布局 在台首發電視新品

鴻海 (2317-TW) 集團旗下夏普 (JP-6753) 拓展 Mini LED 布局，在台首發 65 吋 Mini LED 液晶電視新品旗艦機種 SHARP AQUOS XLED，預計將於 4 月正式開賣；夏普表示，此機種將是未來高端機型的基礎。

夏普常務兼海外品牌事業推進本部長吳柏勲表示，夏普是日本唯一從面板到整機都為自有的品牌廠，一路從 2K/4K 一直到去年發表的 8K 第三代電視，研發的腳步從沒有停止，如今也推進到 Mini LED，未來還有一系列的液晶電視商品等著上市。

夏普表示，AQUOS X LED 配備新開發的 Mini LED 背光源，以新技術 Active Mini LED 驅動和量子廣色域實現高對比度、高亮度和廣色域，同時採用全平面設計提升視覺感受，並搭配 ARSS + 音響系統。

台灣夏普總經理張凱傑表示，目前消費者對新品需求不斷提高，趨勢朝大螢幕尺寸升級、高畫質和高音質升級，和可多種方式使用的智能設備發展，SHARP AQUOS XLED 可一次滿足畫質、音質和設計，把握換機需求。

夏普表示，發展 8K+5G Ecosystem、ICT 領域、Smart Life 業務等三大事業是公司持續主要發展方向，其中，去年發表第三代 8K 電視後，已達成 8K 普及化的目標，在全台各通路銷售均有顯著的成長。