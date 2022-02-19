小摩：Netflix本季淨新增用戶有望超預期 美、加月費調漲添隱憂

摩根大通 (JP Morgan) 分析師表示，若按季初的強勁步調成長，Netflix 有望在本季實現 500 萬以上的新增用戶，擊敗先前財測預期，但也警告，調漲美加地區訂閱價格的行動，確實可能影響後續訂閱表現。

小摩分析師 Doug Anmuth 引用 Apptopia 數據指出，截至目前，Netflix Q1 全球平均下載量已較去年同期增加 8%，高於上季的 4%，若維持當前速度，有望使本季淨新增用戶達 500 萬以上，較該公司上季預期的 250 萬翻倍。

Anmuth 認為，Netflix 新增用戶成長可望受到強於預期的內容支撐，包含改編自網路漫畫的韓國最新殭屍影集《殭屍校園》，以及由名製作人 Shonda Rhimes 打造的最新迷你影集《創造安娜》(Inventing Anna)，今年預計將推出的 70 部原創電影也將繼續推動高收視率。

隨著 Netflix 繼續擴展原創內容，Anmuth 預計，這些強檔新片將在今年吸取更多新用戶，並提高用戶參與度。

Netflix 先前公布 Q1 財測浮現用戶增長放緩跡象，引發外界質疑，Netflix 是否足以在競爭漸趨激烈的串流市場中繼續成長。

針對這點，Anmuth 表示，雖然本季初的內容表現優於預期，他也坦承，Netflix 調漲美加用戶的訂閱價格，可能進一步影響淨新增用戶，且影響可能在後續浮現，這點確實無法從全球 App 下載表現中觀察到。

儘管如此，小摩仍維持該股評級於「優於大盤」(Overweight)，目標價 605 美元。週五截稿前，Netflix(NFLX-US) 盤中漲 1.2%，暫報 391.22 美元。