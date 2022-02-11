Disney+直追Netflix？分析師：綁售策略推升 留意飽和時間點

迪士尼 (DIS-US) 串流媒體服務 Disney+ 最近一季新增訂閱人數激增近 1200 萬人，縮小了與市場龍頭 Netflix(NFLX-US) 的差距，但行業觀察家聚焦認為，串流媒體市場逐漸飽和，迪士尼藉由綁售策略確實可提高用戶數，但在某時點會達到飽和。

《曼達洛人》和《黑寡婦》等影集大熱門，令 Disney + 第一季新增訂閱人數 1180 萬人，但仔細研究該數據可發現，推升訂閱人數的動力部分來自迪士尼將 Disney+ 和 ESPN+ 與其 Hulu Live 服務綁售的策略。

Moffett Nathanson 的分析師 Michael Nathanson 強調，Disney+ 當中 200 萬的新增訂閱人數，是來自與 Hulu Live 自動綁售的結果，另外 260 萬人來自 Disney+ Hotstar，後者每使用者平均收入 (ARPU) 約每月 1 美元。

迪士尼重申 Disney+ 其長期目標，並預測下半年的訂閱人數增長將超越上半年，與 Netflix 上個月的悲觀前景形成鮮明對比。

AJ Bell 投資總監 Russ Mould 認為，迪士尼在串流媒體訂閱人數方面可能仍有成長空間，但在某個時點仍將會達到飽和。

在周三盤後發布財報後，迪士尼周四收高 3.35% 至 152.16 美元。

Hargreaves Lansdown 的分析師 Sophie Lund-Yates 表示：「就目前來說，迪士尼正與更早入門的串流業者捍衛其競爭地位，但對於擁有大量內容且享譽全球的製片大廠來說，這尚無法滿足期待。」

可以肯定的是，目前迪士尼整體訂閱人數仍不及 Netflix 。

截至去年，問世 2 年的 Disney+ 總訂閱人數為 1.298 億，但同年，Netflix 的付費會員總數約為 2.22 億。

在財報電話會議上，因應美國市場逐漸飽和，迪士尼高層強調在地化內容的重要性。該公司最近任命 Rebecca Campbell 在國際內容上加倍努力。

Netflix 成功靠當地製作的內容來應對傳統大廠的製片困境，例如韓國的《魷魚遊戲》、西班牙的《紙房子》。

迪士尼顯然意識到此點，其財務長 Christine McCarthy 表示，在 330 億美元的總支出中，約三分之一用於體育，其餘用於內容。

Third Bridge 高階分析師 Joe McCormack 表示：「Disney + 今年夏季將擴大至全球 42 個國家以上，所以國際成長狀況應該會比在美國成長更為重要。」