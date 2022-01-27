美線上博弈合法州漸增 DraftKings今年有看頭獲大摩升評 盤中漲近16%

摩根士丹利分析師認為，隨美國線上博弈合法化的州漸增，今年線上運彩可望強勢回歸，看好運彩商 DraftKings 表現，上調該股評等與目標價，激勵 DraftKings 周三（26 日）盤中股價漲近 16%，此外另一家運彩商 Penn National Gaming 也獲 Macquarie 青睞升評。

摩根士丹利分析師 Thomas Allen 表示，繼紐約、路易斯安那、俄亥俄等州將線上博弈合法化後，加州今年有望跟進，而 DraftKings 是博弈界的龍頭公司，處在有利地位，可從逐漸擴大的市場中獲利，不容小覷，預估到 2025 年，美國博弈產業規模將成長至 210 億美元。

因此，Allen 將 DraftKings 股票評等從「中立」（Equal Weight）上調為「增持」（Overweight），目標價仍維持每股 31 美元價格。截稿前，DraftKings(DKNG-US) 受此消息激勵股價上漲 15.84%，每股暫報 22.38 美元。

DraftKings 股價在過去 12 個月內下跌約 65%，光在今年的拋售潮就下跌 30%，且公司營運仍處虧損，但 Allen 依舊看好其表現，預估該公司 2022 會計年度營收將成長 63%，到 2025 年，每年營收將成長 38%。

在追蹤 DraftKings 股票的 32 位分析師中，有 19 未給予該股「買入」（Buy）或「增持」平等，12 位評為「持有」（Hold）、1 位評為「賣出」（Sell）。

此外，另一家運彩商 Penn National 也獲 Macquarie 分析師青睞，將該股評等從「中性」上調至「增持」，目標價從每股 71 美元上調至美股 80 美元。

Macquarie 分析師表示，雖然 Penn National 遭受市場激烈競爭導致市占下滑，表現也遜於同業，但該公司正以一種截然不同的方式建構其數位平台，有望縮小公司營運虧損，並可能在 2023 年實現獲利。

展望未來，分析師預估，Penn National 在加拿大業務即將展開，有利推動該股上漲，同時獲利也可望持續成長。截稿前，Penn National Gaming(PENN-US) 上漲 5.72%，每股暫報 45.66 美元。