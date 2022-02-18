全球百大網速Q4排名 台灣擠進第15 遊戲體驗與日本並列

國際測速機構 Opensignal 發布全球網路報告，去年第四季全球 100 個市場中，台灣平均網路速度攀升至 44.8Mbps，排名從第 20 名提升至第 15 名；遊戲體驗排名則與日本並列第 7。

Opensignal 指出，從下載速度排名來看，在 5G 尚未發布、2019 年第一季時，台灣平均網速 26.6Mbps，排名第 20 名，不過到了 2021 年第四季，網路速度提升至 44.8Mbps，與立陶宛並列第 15。

網路下載速度第一名為南韓，2019 年第一季速度就已達 52.4Mbps，去年第四季一舉提升至 129.7Mbps；其次為挪威網速達 78.1Mbps。

另外，台灣在使用高峰時段中，網路平均下載速度也比過去提高，在每日最低網路使用時段中，速度則從 16.8Mbps 提升至 25.7Mbps。

在遊戲體驗方面，南韓奪下冠軍，分數達 88.5 分，而台灣在全球 100 個市場中，與日本並列第 7，分數高達 78.6 分，比 2020 年第一季增加 2.6 分。

Opensignal 也公布台灣下半年 Speedtest Award 行動網速量測報告，中華電 (2412-TW) 再度拿下 5G 網速冠軍，包括 5G 網速第一名與行動最快網路等兩大項目；遠傳 (4904-TW) 在下載速率、遊戲體驗、語音應用程式體驗三項評比挺進全球前 30 名，獲高效能奬項 (Global High Performers)。