亞太電攜手愛立信、高通 打造全台首個5G SA雙連線

亞太電 (3682-TW) 今 (19) 日宣布，攜手愛立信(ERIC-US) 與高通 (QCOM-US) 將 2.6GHz 中頻和 28GHz 毫米波高頻頻段結合，完成全台灣第一個 5G 獨立組網 (SA) 毫米波雙連線 (NR-DC) 數據通話。

亞太電表示，5G 毫米波雙連線是結合中高頻段，在愛立信 SA 獨立組網的 5G 核心網、搭載高通 Snapdragon X65 5G 數據機射頻系統的工程測試裝置上進行，此項測試數據顯示，上行速度達到 600Mbps、下載速度則可到 2.2Gbps，網路時延部分僅約 5ms，較現有 NSA 架構提高 50% 效益。

此外，為充分運用 5G 頻譜資源和容量，亞太電使用愛立信 5G 雙連線 (NR-DC) 軟體執行 4 載波聚合 (UL 4CC CA) 連結 4 個 100MHz 連續載波頻寬。

亞太電強調，5G SA 雙連線將加速台灣產業升級 5G，產業應用包含即時自動化、智慧監測遠端操作和機器人控制等，終端使用者也能獲得更高速的 5G 上行和下行傳輸速率以及更廣的 5G 覆蓋範圍。

董事長陳鵬表示，該網路架構大幅提升 5G 整體效能，有助 5G 企業專網的發展與規劃，並將推動更多企業端和消費端的創新應用，同時助攻 5G 生態系和元宇宙應用發展，憑藉資通訊整合經驗進行跨業跨域多方合作，搶佔新商機。