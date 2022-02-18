稅收與經濟成長脫鉤 財政部分析三大關鍵原因

根據財政部發布統計通報，近年稅收與經濟成長率有背離趨勢，長期而言也非保持對應波動關係，財政部表示，主要與物價、GDP 以及稅制有關。

以近兩年稅收來看，2020 年我經濟成長率仍有 3.4%，但受疫情影響當年度稅收卻呈現負成長，年減幅 2.9%，2021 年我經濟增至 6.3%，但稅收成長年增幅將近 2 成。

財政部表示，稅收與經濟成長率背離主要與物價、稅制與 GDP 有關，以物價來說，經濟成長率指實質國內生產毛額 (GDP) 的變動率以表示經濟成長速度，亦即剔除物價影響後量的變動，稅收增減則包括價量因素在內。

其次，GDP 是指商品產出總價值扣除中間投入後的各業附加價值加總，而稅收則是各稅目依各自稅源徵課後的稅收加總。

至於稅制部分，以 2014 年的營業稅、2015 年土增稅，分別受銀行保險業營業稅由 2% 調增至 5%，另 2016 年實施房地合一稅等稅制影響而劇增，導致稅收增幅明顯高於同期間經濟成長率。

再看 2020 年因稅務紓困及延分期繳稅措施等因素影響，導致稅收年減 2.9%，亦與經濟成長率 3.4% 大相逕庭。

財政部指出，去年受惠於全球景氣復甦，國內廠商持續擴產，出口暢旺、股市活絡，帶動經濟成長 6.3%，稅收除受前開因素影響外，也因部分稅收遞延入帳挹注，使得去年稅收年增達 19.8%，明顯高於經濟成長率。