景碩去年獲利大增6倍 EPS 8.56元 擬配4.5元現金股利

IC 載板廠景碩 (3189-TW) 今 (15) 日公告去年財報，受惠 ABF 載板需求強勁、價格不斷上漲，去年全年稅後純益達 38.59 億元，年增 612%，每股稅後純益 8.56 元，創下歷史新高，法人看好，ABF 載板市況持續熱絡下，景碩今年將挑戰賺超過 1 個股本。

景碩董事會今日也通過股利分派案，每股擬配 4.5 元現金股利，配發率約 53%，總配發金額 20.29 億元，依今日收盤價計算，殖利率約 2.09%。

展望全年，受惠 ABF 載板持續供不應求，景碩也感受客戶訂單，預期今年將擴產 30-40%，明年再增產 40%，看好全年 ABF 載板報價上漲 10-15%，每季上漲趨勢不變。

景碩去年因部份設備提前裝機，資本支出達 120 億元，規劃今年將持續擴充 ABF 載板產能，資本支出約 100 億元，主要購買雷射鑽孔跟曝光機設備等。

景碩去年第四季營收 99.54 億元，季增 1.9%，年增 31.82%，毛利率 33.56%，季增 0.58 個百分點，年增 9.52 個百分點，營益率 17.98%，季增 0.66 個百分點，年增 10.72 個百分點，稅後純益 13.63 億元，季減 1.59%，年增 702%，每股稅後純益 3.03 元。

景碩去年全年營收 356.73 億元，年增 31.64%，毛利率 29.51%，年增 8.04 個百分點，營益率 14.03%，年增 9.08 個百分點，稅後純益 38.59 億元，年增 612%，純益率 10.82%，年增 8.82 個百分點，每股稅後純益 8.56 元。

景碩 1 月營收 33.59 億元，月增 5.96%，年增 33.69%，創下歷史次高，法人預估，2 月隨著工作天數下滑，以及客戶提早拉貨影響，營收將較上月下滑，預期 3 月可望回升。