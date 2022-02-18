群益權證小教室：進階選股 開盤弱勢股

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何在盤中挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

「即時搜尋」可以即時呈現權證標的在盤中的成交價、漲跌幅、單量、現股總量、盤中權證籌碼分析 (千元)、三大法人合計買賣超 (張)、當日借券餘額 (張)、券資比等資訊。

權證具有多空皆可操作的靈活特性，投資人若能善用認售權證進行布局，即便大盤或現股行情下跌，只要看對方向仍有機會從中賺取獲利。

以 2022/2/18 (五) 早盤資料為例，若投資方向為看空，可篩選「新手看價專區」的「開盤弱勢股」。

「開盤弱勢股」會以現股標的之當日開盤價及昨日收盤價進行比較，有助於投資人輕鬆找到開盤後跌幅較大的現股標的，可作為挑選認售權證之依據。

「開盤弱勢股」篩選結果，依序為 鈺太 (6679-TW)、系微 (6231 -TW)、鈺創 (5351-TW)、神準 (3558-TW)、聚積 (3527-TW)、宏捷科 (8086-TW)、艾訊 (3088-TW)、華立 (3010-TW)、穩懋 (3105-TW)、世界 (5347-TW)。

若以 宏捷科 (8086-TW) 為例，進入權證搜尋頁面後，選取「認售」，並篩選價內外程度 - 5% ~ +20% 且剩餘天數 90 天以上的權證。

搜尋結果中，宏捷科群益 18 售 02 (70431P)、宏捷科群益 17 售 04 (70439P) 皆為剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差、單量百張以上造市積極，是報價最優、條件最佳的宏捷科認售權證。

希望今天的教學有助於投資人在盤中挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！