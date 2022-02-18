去年Q4製造業產值連五季正成長 全年衝破16兆元寫新高

經濟部統計處今 (18) 日公布去年第四季製造業產值統計，延續前幾季需求動能，加上全球經濟穩定復甦下，產值連兩季站上 4 兆元大關，達 4 兆 3156 億元，年增 25.03%，連五季正成長，其中，半導體積體電路達 5894 億元，雙雙改寫單季新高紀錄，累計全年製造業產值則達 16 兆 756 億元、年增 26.31%。

統計處指出，資訊電子產業中，電子零組件業產值續創歷年單季新高，年增幅高達 20.14%，其中，半導體積體電路業因 5G、高效能運算、物聯網、車用晶片等需求強勁下，產值達 5894 億元、年增 25.85%。

液晶面板及其組件業也受惠工控商用等大尺寸面板需求延續，產值年增幅也達 8.34%，電腦電子產品及光學製品業則受惠儲存裝置、伺服器需求暢旺，產值年增 13.62%，連續 15 季正成長。

傳統產業表現同樣熱絡，統計處說，基本金屬業、化學原材料業、石油及煤製品業等因需求活絡帶動價量齊揚，加上比較基期偏低，產值年增幅分別有 54.05%、40.28%、63.27%，機械設備業產值也年增 21.21%，皆維持雙位數成長，不過汽車及其零件業則受車用晶片短缺影響，為唯一衰退類別，產值年減 3.87%。

展望未來，統計處認為，隨著各國疫苗接種普及率提升、基礎建設積極推動，加上數位創新科技應用持續推展，全球景氣續呈正向成長，都可望維繫我國製造業生產成長動能。