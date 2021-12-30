進出口、外銷訂單暢旺 11月製造業景氣燈號續亮綠燈

台經院今 (30) 日公布 11 月製造業景氣燈號，為連續 2 個月亮出持平的綠燈，儘管台灣進出口、外銷訂單及生產等經濟數據續呈雙位數成長，不過，變種病毒 Delta、Omicron 打擊全球需求，供應鏈瓶頸難解，進而影響經濟復甦腳步。

台經院指出，國內製造業受惠於年終消費端需求增溫、新興科技應用及數位轉型持續擴展，整體製造業景氣信號值由今年 10 月的 15.14 分，增加 0.14 分至 11 月的 15.28 分，燈號連續 2 個月維持持平的綠燈表現。

觀察 11 月景氣信號各主要組成項目，台經院表示，有 3 個項目分數增加、2 項減少，其中以經營環境面增加 0.30 分最多，而原物料投入面與成本面則分別增加 0.25 與 0.01 分，需求面及售價面分別減少 0.27 及 0.15 分。

就產業類別加以分析，在石油及煤製品方面，隨著國內防疫管制逐步鬆綁，貨運物流及出遊人潮帶動旅運業成長，推升需求面指標，東南亞疫情降溫，柴油、燃料油等成品油出口大增，推升售價、經營環境等面向指標表現，11 月該產業景氣燈號由連續 6 個月代表揚升的黃紅燈轉為代表繁榮的紅燈。

在電力設備業方面，台經院說明，受惠於再生能源等新型電力設備商機及台電改善電網穩定度，推升需求面、原物料投入面等指標，因此，11 月景氣續維持 9 月代表揚升的黃紅燈。

在電子零組件業方面，受惠於 5G、車用等相關晶片需求持續，出口、外銷訂單及生產等年增率續呈雙位數成長，但部分客戶進行庫存調整及比較基期逐季墊高下，影響售價面、原物料投入面表現，導致 11 月景氣燈號續維持綠燈。

至於在汽車及其零件方面，受惠歐美維修市場需求暢旺，帶動出口成長，但部分車廠因晶片短缺影響產量，加上重型柴油車第六期排放標準全面實施影響部分車款買氣，11 月汽車新車掛牌數為 40103 輛，較去年同月減少 13.4%，使得 11 月景氣燈號由 10 月代表景氣低迷的黃藍燈轉為衰退的藍燈。