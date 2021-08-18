Palantir囤積逾5000萬美元金條 稱為防範「黑天鵝事件」

以特斯拉 (TSLA-US) 為代表，今年多家公司將業務「多元化」，大舉投資加密貨幣。不過大型數據分析公司 Palantir 卻是大買金條，以防範可能的「黑天鵝事件」。

Palantir 財報顯示，公司 8 月份購買了 5070 萬美元的金條，還進行一些不尋常的投資，標的包括初創公司、特殊目的收購公司，可能還有比特幣。

Palantir 在 8 月 12 日的第二財季財報中說，公司購買了價值 5070 萬美元的 100 盎司金條，最初將保存在美國東北部，未來可以在合理通知的情況下，在任何時間實際占有這些金條。

Palantir 此前表示，將接受黃金或比特幣支付，不過發言人指出，目前還沒有人用比特幣或黃金付款。公司營運長 Shyam Sankar 強調，接受非傳統貨幣更多地反映了一種世界觀—必須為未來發生更多黑天鵝事件做好準備。

這家公司擁有約 23 億美元現金，正在探索如何創造性地利用這些現金。Palantir 在 5 月份表示，它正在考慮投資比特幣。與此同時，公司也正在收購作為 Palantir 軟體客戶的初創公司的股份。

Palantir 由矽谷風投教父 Peter Thiel 和執行長 Alex Karp 共同創立，生產供政府和企業使用的軟體，並將自身塑造成一個由自由思想家組成的公司。

他們建議各國政府採用其軟體，幫助理解疫情等不可預測、所謂的「黑天鵝事件」。

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