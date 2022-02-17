〈財報〉DoorDash Q4營收優於預期 外賣訂單強勁 激勵盤後漲近30%

美國最大餐飲外送平台 DoorDash(DASH-US) 周三 (16 日) 公布第四季營收優於預期，且訂單數量與新增用戶數據強勁，顯示後疫情期餐點外賣服務的需求依舊很大，激勵盤後股價大漲 30%。

最近時確認，DoorDash 周三收挫 6.80%，但盤後上漲 27.83%，報 121.30 美元。

Q4 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

每股虧損：45 美分 vs 25 美分 (Refinitiv 調查的預期共識)

營收：13 億美元 vs. 12.8 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

訂單總額：年增 36% 至 112 億美元 vs. 106 億美元

訂單量：3.69 億單 vs. 3.61 億單

DoorDash 是新冠病毒疫情期間居家趨勢最大受益者之一，因為疫情期大眾偏好點餐外送到府，而非外出到餐廳用餐，以降低傳染風險。DoorDash 充分利用居家趨勢，拓展餐點以外的外送服務，包括外送鮮花、寵物用品、酒和雜貨等物品。

該公司預期全年市場訂單總額將在 480 億美元至 500 億美元之間，符合 FactSet 調查的分析師共識預期 494 億美元。

此外，周一《華爾街日報》報導，DoorDash 與麥當勞 (MCD-US) 達成協議，降低其送餐抽成比例，優先考慮速度，但反之，對於讓外賣員超過 4 分鐘的麥當勞訂單，逐步調高收取的佣金。